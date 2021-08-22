https://tr.sputniknews.com/20210822/vanda-operasyon-25-duzensiz-gocmen-ile-1-organizator-yakalandi-1048223253.html

Van'da operasyon: 25 düzensiz göçmen ile 1 organizatör yakalandı

Van'da operasyon: 25 düzensiz göçmen ile 1 organizatör yakalandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde düzenlenen operasyonda 25 düzensiz göçmen yakalandı. 22.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-22T09:12+0300

2021-08-22T09:12+0300

2021-08-22T09:14+0300

türkiye

van

düzensiz göç

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Van İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ekipleri, ilçenin Hacıbekir Mahallesi'nde metruk bir yapıya operasyon düzenledi. Operasyonda üstü brandayla kapatılmış yapıda 25 düzensiz göçmen yakalandı. Sağlıklı olmayan koşullarda kalan ve bitkin düştükleri gözlemlenen göçmenler, sağlık kontrolü için otobüslerle hastaneye götürüldü. Göçmenler, İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.Organizatör olduğu belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı, metruk yapı iş makineleriyle yıkıldı.

türkiye

van

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van, düzensiz göç