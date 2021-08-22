Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://tr.sputniknews.com/20210822/yamac-parasutu-yaparken-hamburger-hazirladi-1048224510.html
Yamaç paraşütü yaparken hamburger hazırladı
Yamaç paraşütü yaparken hamburger hazırladı
Adana'da bir aşçı yamaç paraşütü atlayışı sırasında hamburger yaptı. 22.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-22T10:21+0300
2021-08-22T10:21+0300
multimedya
yamaç paraşütü
hamburger
galeri
aşçı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/16/1048224454_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_3bb667c9132d3651fabfba339512aa3e.jpg
https://tr.sputniknews.com/20201011/havada-karada-ve-suda-tiras-yapabilen-sira-disi-berber-sosyal-medyada-buyuk-ilgi-gordu-1043007267.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/16/1048224454_230:0:1130:675_1920x0_80_0_0_63f9c8bc66877502990e66c850c4a20d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yamaç paraşütü, hamburger, galeri, aşçı

Yamaç paraşütü yaparken hamburger hazırladı

10:21 22.08.2021
© AABu anlar, yamaç paraşütünde cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Bu anlar, yamaç paraşütünde cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2021
© AA
Abone ol
Adana'da bir aşçı yamaç paraşütü atlayışı sırasında hamburger yaptı.
© AAMerkez Çukurova ilçesi Seyhan Baraj Gölü kıyısı Menekşe mevkisinde, yamaç paraşütü pilotu Onur Avcu ile aşçı Yiğit Uğur Aydal atlayış yaptı.
Merkez Çukurova ilçesi Seyhan Baraj Gölü kıyısı Menekşe mevkisinde, yamaç paraşütü pilotu Onur Avcu ile aşçı Yiğit Uğur Aydal atlayış yaptı. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
Merkez Çukurova ilçesi Seyhan Baraj Gölü kıyısı Menekşe mevkisinde, yamaç paraşütü pilotu Onur Avcu ile aşçı Yiğit Uğur Aydal atlayış yaptı.
© AAAydal, gökyüzünde süzülürken, önceden hazırlanmış köfteleri ve diğer hamburger malzemelerini Avcu'nun da yardımıyla, mutfak pürmüzü aracılığıyla tavada kızarttı.
Aydal, gökyüzünde süzülürken, önceden hazırlanmış köfteleri ve diğer hamburger malzemelerini Avcu'nun da yardımıyla, mutfak pürmüzü aracılığıyla tavada kızarttı. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
Aydal, gökyüzünde süzülürken, önceden hazırlanmış köfteleri ve diğer hamburger malzemelerini Avcu'nun da yardımıyla, mutfak pürmüzü aracılığıyla tavada kızarttı.
© AADaha sonra Aydal, sos, marul ve turşusuyla hazır hale getirdiği hamburgerleri Avcu ile havada yedi.
Daha sonra Aydal, sos, marul ve turşusuyla hazır hale getirdiği hamburgerleri Avcu ile havada yedi. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
Daha sonra Aydal, sos, marul ve turşusuyla hazır hale getirdiği hamburgerleri Avcu ile havada yedi.
© AABu anlar, yamaç paraşütünde cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Bu anlar, yamaç paraşütünde cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
Bu anlar, yamaç paraşütünde cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
© AAAydal, yaptığı açıklamada, Avcu'nun önerisi üzerine mesleğiyle ilgili keyifli ve sıra dışı bir faaliyet gerçekleştirdiğini ve mutlu olduğunu belirtti.
Yamaç paraşütü yaparken hamburger hazırladı - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
Aydal, yaptığı açıklamada, Avcu'nun önerisi üzerine mesleğiyle ilgili keyifli ve sıra dışı bir faaliyet gerçekleştirdiğini ve mutlu olduğunu belirtti.
1/5
© AA
Merkez Çukurova ilçesi Seyhan Baraj Gölü kıyısı Menekşe mevkisinde, yamaç paraşütü pilotu Onur Avcu ile aşçı Yiğit Uğur Aydal atlayış yaptı.
2/5
© AA
Aydal, gökyüzünde süzülürken, önceden hazırlanmış köfteleri ve diğer hamburger malzemelerini Avcu'nun da yardımıyla, mutfak pürmüzü aracılığıyla tavada kızarttı.
3/5
© AA
Daha sonra Aydal, sos, marul ve turşusuyla hazır hale getirdiği hamburgerleri Avcu ile havada yedi.
4/5
© AA
Bu anlar, yamaç paraşütünde cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
5/5
© AA
Aydal, yaptığı açıklamada, Avcu'nun önerisi üzerine mesleğiyle ilgili keyifli ve sıra dışı bir faaliyet gerçekleştirdiğini ve mutlu olduğunu belirtti.
Kayserili erkek kuaförü Faruk Kafkas, berber dükkanının dışında, yamaç paraşütünde, su altında ve dağda saç tıraşı yaptığı görüntüler büyük ilgi görüyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2020
YAŞAM
Havada, karada ve suda tıraş yapabilen sıra dışı berber sosyal medyada büyük ilgi gördü
11 Ekim 2020, 03:00
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
11:04Adana Tabip Odası Başkanı Menteş: Klima çarpmasıyla koronayı karıştırmayın
10:382 yaşındaki bebeğin parmağı koptu, polis helikopteriyle hastaneye yetiştirildi
10:37Edirne'nin Bayır Deresi kirlilikten yeşile büründü
10:21Yamaç paraşütü yaparken hamburger hazırladı
10:08Doç. Dr. Çiçek: Önümüzdeki günlerde başka mutasyonları konuşacağız
10:07Türkiye'nin ilk Ulusal Yapay Zeka Stratejisi tanıtılacak
09:57Mustafa Denizli'den Süper Lig'deki 200. galibiyet
09:52Afganistan’dan tahliye edilen 357 Türk vatandaşı daha Türkiye’de
09:41Emre Belözoğlu, Bursaspor'un teklifini geri çevirdi
09:33Sergen Yalçın'dan yabancı kuralı tepkisi: Madem oynattırmayacaksın neden aldırıyorsun?
09:31'Çingene Kızı'nın kopyaları ABD’ye gitti
09:12Van'da operasyon: 25 düzensiz göçmen ile 1 organizatör yakalandı
06:02ABD Başkanı Biden, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid ile telefonda Afganistan'ı görüştü
05:35Mustafa Sarıgül: Avrupa Birliği bu göçü eşit bir şekilde paylaşmalıdır, Türkiye bu göçü kaldıramaz
05:15Kırşehir'de kadın cinayeti: Afgan kadın, bıçaklanarak öldürüldü
04:33Rus Dışişleri: ABD’nin yeni yaptırımlarına yanıtımız sert olacak
04:01Nijerya, teslim olan Boko Haram üyelerini yargılamayacak
03:37Rus Büyükelçi: Taliban'ın iktidardaki ilk eylemleri olumlu
03:22ABD Deniz Kuvvetleri Sekreteri: Hayati önemdeki dört büyük sorunla karşı karşıyayız
02:58Afganistan’ın başkenti Kabil’de yangın