https://tr.sputniknews.com/20210823/175-koyun-sulama-kanalina-dustu-170i-boguldu-1048249557.html

175 koyun sulama kanalına düştü, 170'i boğuldu

175 koyun sulama kanalına düştü, 170'i boğuldu

Batman Beşiri'de 175 koyundan oluşan sürü karanlıkta sulama kanalına düştü. Yardıma koşanlar koyunların sadece 5'ini kurtarabildi. 23.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-23T13:12+0300

2021-08-23T13:12+0300

2021-08-23T13:12+0300

türkiye

batman

koyun

kanal

sulama

küçükbaş hayvan

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Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Yontukyazı köyünde dün gece saatlerinde 175 küçükbaş hayvandan oluşan sürünün önündeki koyunlar, karanlık nedeniyle önünü göremeyince Garzan çayı yakınındaki sulama kanalına düştü. Arkadan gelen diğer koyunlar da peş peşe suya düştü. Çobanın haber verdiği köylüler yardıma koştu. Koyunlardan 5’i kurtarılırken, 170’i ise boğuldu. Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, koyunların 7 besiciye ait olduğunu söyledi. İl Müdürü Gün, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerinin telef olan koyunlarla ilgili tutanak tuttuğunu ifade ederek, "Çoban da kanalı fark etmiyor. Köylüler 175 koyundan 5'ine yetişebiliyor. 170’i telef oluyor" dedi.

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batman, koyun, kanal, sulama, küçükbaş hayvan