https://tr.sputniknews.com/20210823/2015-motogp-dunya-sampiyonu-uvey-kiz-kardesiyle-evlendi--1048258027.html

2015 MotoGP dünya şampiyonu, üvey kız kardeşiyle evlendi

2015 MotoGP dünya şampiyonu, üvey kız kardeşiyle evlendi

2015 yılında Dünya Şampiyonası kazanan ilk Portekizli sürücü olan MotoGP yarışçısı Miguel Oliveira, bu yılın başlarında üvey kardeşiyle evlendiğini ve eşinin... 23.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-23T16:37+0300

2021-08-23T16:37+0300

2021-08-23T16:37+0300

yaşam

motogp

düğün

kardeş

motorsiklet

evlilik

şampiyon

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Üvey kardeşiyle birlikteliğini 2019 yılında açıklayan 26 yaşındaki Portekizli dünya şampiyonu Oliveira, 11 yıl boyunca sakladığı ilişkisinin detaylarını açıkladı.Oliveria, anne ve babaları evlendikten sonra 13 yaşında tanıştığı üvey kardeşiyle evlendiği ve eşinin hamile olduğu bilgisini paylaştı.2015 İtalya Motosiklet Grand Prix’sinde Dünya Şampiyonası'nı kazanan ilk Portekizli motorcu ünvanını elde eden Oliveira, temmuz ayında Instagram’da düğün gününe ait görseller paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

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motogp, düğün, kardeş, motorsiklet, evlilik, şampiyon