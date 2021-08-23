2015 MotoGP dünya şampiyonu, üvey kız kardeşiyle evlendi

Üvey kardeşiyle birlikteliğini 2019 yılında açıklayan 26 yaşındaki Portekizli dünya şampiyonu Oliveira, 11 yıl boyunca sakladığı ilişkisinin detaylarını açıkladı.Oliveria, anne ve babaları evlendikten sonra 13 yaşında tanıştığı üvey kardeşiyle evlendiği ve eşinin hamile olduğu bilgisini paylaştı.2015 İtalya Motosiklet Grand Prix’sinde Dünya Şampiyonası'nı kazanan ilk Portekizli motorcu ünvanını elde eden Oliveira, temmuz ayında Instagram’da düğün gününe ait görseller paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:
2015 yılında Dünya Şampiyonası kazanan ilk Portekizli sürücü olan MotoGP yarışçısı Miguel Oliveira, bu yılın başlarında üvey kardeşiyle evlendiğini ve eşinin hamile olduğunu söyledi.
Üvey kardeşiyle birlikteliğini 2019 yılında açıklayan 26 yaşındaki Portekizli dünya şampiyonu Oliveira, 11 yıl boyunca sakladığı ilişkisinin detaylarını açıkladı.
Oliveria, anne ve babaları evlendikten sonra 13 yaşında tanıştığı üvey kardeşiyle evlendiği ve eşinin hamile olduğu bilgisini paylaştı.
2015 İtalya Motosiklet Grand Prix’sinde Dünya Şampiyonası'nı kazanan ilk Portekizli motorcu ünvanını elde eden Oliveira, temmuz ayında Instagram’da düğün gününe ait görseller paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:
Hayatımızın en önemli virajını geçtik. Evliliğimizi sizinle paylaşmak istiyoruz. Hayatımı diğer yarım olan eşimle paylaştığım için kendimi mutlu ve şanslı hissediyorum. Hepinize teşekkür ederim.