33. katta mahsur kalan kedi kurtarıldı

Çin’de bir kedi bir binanın 33. katındaki klima ünitesinin üzerine çıktıktan sonra geri dönemedi. Bina sakinleri kediyi içine yiyecek koydukları bir balık ağı ile kurtarmaya çalıştı. Ancak başarılı olamayınca başka bir sopa ile kedinin boynuna bir ip bağlayıp sonra onu balık ağıyla almayı denediler. Beş saatlik bir çalışma sonucunda kedi nihayet bulunduğu yerden kurtarıldı.Kedinin iki veya üç haftadır orada mahsur kaldığı, bu süre zarfında bina sakinleri ve görevlilerin kediyi beslediği aktarıldı.
Çin’in kuzeyinde bir binanın sakinleri 33. kattaki klima ünitesinin üzerinde mahsur kalan kediyi kurtardı.
Çin’de bir kedi bir binanın 33. katındaki klima ünitesinin üzerine çıktıktan sonra geri dönemedi. Bina sakinleri kediyi içine yiyecek koydukları bir balık ağı ile kurtarmaya çalıştı. Ancak başarılı olamayınca başka bir sopa ile kedinin boynuna bir ip bağlayıp sonra onu balık ağıyla almayı denediler. Beş saatlik bir çalışma sonucunda kedi nihayet bulunduğu yerden kurtarıldı.
Kedinin iki veya üç haftadır orada mahsur kaldığı, bu süre zarfında bina sakinleri ve görevlilerin kediyi beslediği aktarıldı.