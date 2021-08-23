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https://tr.sputniknews.com/20210823/33-katta-mahsur-kalan-kedi-kurtarildi-1048261791.html
33. katta mahsur kalan kedi kurtarıldı
33. katta mahsur kalan kedi kurtarıldı
Çin’in kuzeyinde bir binanın sakinleri 33. kattaki klima ünitesinin üzerinde mahsur kalan kediyi kurtardı. 23.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-23T18:46+0300
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çin
kedi
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Çin’de bir kedi bir binanın 33. katındaki klima ünitesinin üzerine çıktıktan sonra geri dönemedi. Bina sakinleri kediyi içine yiyecek koydukları bir balık ağı ile kurtarmaya çalıştı. Ancak başarılı olamayınca başka bir sopa ile kedinin boynuna bir ip bağlayıp sonra onu balık ağıyla almayı denediler. Beş saatlik bir çalışma sonucunda kedi nihayet bulunduğu yerden kurtarıldı.Kedinin iki veya üç haftadır orada mahsur kaldığı, bu süre zarfında bina sakinleri ve görevlilerin kediyi beslediği aktarıldı.
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video, çin, kedi, hayvanlar

33. katta mahsur kalan kedi kurtarıldı

18:46 23.08.2021 (güncellendi: 22:14 23.08.2021)
© Fotoğraf : NewsflareÇin’de 33. kattaki klima ünitesinin üzerinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
Çin’de 33. kattaki klima ünitesinin üzerinde mahsur kalan kedi kurtarıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2021
© Fotoğraf : Newsflare
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Çin’in kuzeyinde bir binanın sakinleri 33. kattaki klima ünitesinin üzerinde mahsur kalan kediyi kurtardı.
Çin’de bir kedi bir binanın 33. katındaki klima ünitesinin üzerine çıktıktan sonra geri dönemedi. Bina sakinleri kediyi içine yiyecek koydukları bir balık ağı ile kurtarmaya çalıştı. Ancak başarılı olamayınca başka bir sopa ile kedinin boynuna bir ip bağlayıp sonra onu balık ağıyla almayı denediler. Beş saatlik bir çalışma sonucunda kedi nihayet bulunduğu yerden kurtarıldı.
Kedinin iki veya üç haftadır orada mahsur kaldığı, bu süre zarfında bina sakinleri ve görevlilerin kediyi beslediği aktarıldı.
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