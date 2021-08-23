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A Milli Kadın Voleybol Takımı 4'te 4 yaptı
A Milli Kadın Voleybol Takımı 4'te 4 yaptı
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Romanya'nın Kaloşvar kentindeki BT Arena'da oynanan 2021 Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki 4. maçında Finlandiya'yı 3-0 yendi. 23.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-23T22:05+0300
2021-08-23T22:05+0300
2021-08-23T22:19+0300
yaşam
türkiye a milli kadın voleybol takımı
türkiye
finlandiya
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki 4. maçında Finlandiya'yı 3-0 yendi.Romanya'nın Kaloşvar kentindeki BT Arena'da oynanan karşılaşmaya milliler, etkili bloklarla başladı ve ilk seti 25-19 kazandı.Ebrar Karakurt ve Tuğba Şenoğlu'nun performanslarıyla öne çıktığı ikinci setti 25-12 gibi rahat bir skorla geçen milli takım, 3. seti de 25-15 alarak grup mücadelesinde 4'te 4 yapmayı başardı.'Filenin Sultanları', Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ortaklaşa düzenlediği organizasyonda yarın 5. ve son maçında Hollanda ile grup liderliği için karşı karşıya gelecek.Karşılaşma saat 17.30'da başlayacak.
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türkiye a milli kadın voleybol takımı, türkiye, finlandiya
A Milli Kadın Voleybol Takımı 4'te 4 yaptı 22:05 23.08.2021 (güncellendi: 22:19 23.08.2021)
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Romanya'nın Kaloşvar kentindeki BT Arena'da oynanan 2021 Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki 4. maçında Finlandiya'yı 3-0 yendi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki 4. maçında Finlandiya'yı 3-0 yendi.
Romanya'nın Kaloşvar kentindeki BT Arena'da oynanan karşılaşmaya milliler, etkili bloklarla başladı ve ilk seti 25-19 kazandı.
Ebrar Karakurt ve Tuğba Şenoğlu'nun performanslarıyla öne çıktığı ikinci setti 25-12 gibi rahat bir skorla geçen milli takım, 3. seti de 25-15 alarak grup mücadelesinde 4'te 4 yapmayı başardı.
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Filenin Sultanları', Sırbistan, Romanya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ortaklaşa düzenlediği organizasyonda yarın 5. ve son maçında Hollanda ile grup liderliği için karşı karşıya gelecek.
Karşılaşma saat 17.30'da başlayacak.