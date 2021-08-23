https://tr.sputniknews.com/20210823/abdde-sel-felaketi-olu-sayisi-20yi-asti-1048255596.html

ABD'de sel felaketi: Ölü sayısı 20'yi aştı

ABD'de sel felaketi: Ölü sayısı 20'yi aştı

ABD'nin Tennessee eyaletindeki şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısının 20'yi geçtiği bildirildi. 23.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-23T15:44+0300

2021-08-23T15:44+0300

2021-08-23T15:45+0300

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Eyalet yetkilileri, şiddetli yağışlar nedeniyle Waverly kentindeki otoyolda ulaşımın sağlanamadığını belirterek, Hickman, Houston ve Humphreys bölgelerinde elektrik kesintileri yaşandığını belirtti.Yetkililer, selde ölenlerin sayısının 20'yi aştığını, 40'tan fazla kişinin ise kayıp olduğunu söyledi.Selden etkilenen bölgelerde 20.00'dan itibaren sokağa çıkma yasağı devam ederken bölgeye gönderilen helikopter ve yardım ekipleri de arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.Sel nedeniyle birçok ev, okul ve araç hasar görürken sellerin alt yapıya da zarar verdiği öğrenildi. Evleri hasar görenler için kiliselerde barınma merkezleri oluşturdu.

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abd, sel, kayıp, felaket, ölü