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https://tr.sputniknews.com/20210823/abdde-sel-felaketi-olu-sayisi-20yi-asti-1048255596.html
ABD'de sel felaketi: Ölü sayısı 20'yi aştı
ABD'de sel felaketi: Ölü sayısı 20'yi aştı
ABD'nin Tennessee eyaletindeki şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısının 20'yi geçtiği bildirildi. 23.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-23T15:44+0300
2021-08-23T15:44+0300
2021-08-23T15:45+0300
dünya
abd
sel
kayıp
felaket
ölü
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Eyalet yetkilileri, şiddetli yağışlar nedeniyle Waverly kentindeki otoyolda ulaşımın sağlanamadığını belirterek, Hickman, Houston ve Humphreys bölgelerinde elektrik kesintileri yaşandığını belirtti.Yetkililer, selde ölenlerin sayısının 20'yi aştığını, 40'tan fazla kişinin ise kayıp olduğunu söyledi.Selden etkilenen bölgelerde 20.00'dan itibaren sokağa çıkma yasağı devam ederken bölgeye gönderilen helikopter ve yardım ekipleri de arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.Sel nedeniyle birçok ev, okul ve araç hasar görürken sellerin alt yapıya da zarar verdiği öğrenildi. Evleri hasar görenler için kiliselerde barınma merkezleri oluşturdu.
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abd, sel, kayıp, felaket, ölü
ABD'de sel felaketi: Ölü sayısı 20'yi aştı 15:44 23.08.2021 (güncellendi: 15:45 23.08.2021)
ABD'nin Tennessee eyaletindeki şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısının 20'yi geçtiği bildirildi.
Eyalet yetkilileri,
şiddetli yağışlar nedeniyle Waverly kentindeki otoyolda ulaşımın sağlanamadığını belirterek, Hickman, Houston ve Humphreys bölgelerinde elektrik kesintileri yaşandığını belirtti.
Yetkililer, selde ölenlerin sayısının 20'yi aştığını, 40'tan fazla kişinin ise kayıp olduğunu söyledi.
Selden etkilenen bölgelerde 20.00'dan itibaren sokağa çıkma yasağı devam ederken bölgeye gönderilen helikopter ve yardım ekipleri de arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
Sel nedeniyle birçok ev, okul ve araç hasar görürken sellerin alt yapıya da zarar verdiği öğrenildi. Evleri hasar görenler için kiliselerde barınma merkezleri oluşturdu.