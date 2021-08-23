https://tr.sputniknews.com/20210823/abdden-eritre-genelkurmayinda-insan-haklari-yaptirimi-1048267397.html

ABD'den Eritre Genelkurmayına 'insan hakları' yaptırımı

ABD'den Eritre Genelkurmayına 'insan hakları' yaptırımı

ABD Hazine Bakanlığı, Eritre Genelkurmay Başkanı Filipos Woldeyohannes'i Tigray bölgesinde meydana gelen insan hakları ihlallerini gerekçe göstererek yaptırım... 23.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-23T22:48+0300

2021-08-23T22:48+0300

2021-08-23T22:48+0300

dünya

abd

güney afrika

etiyopya

eritre

abd hazine bakanlığı

yaptırım

tigray halk kurtuluş cephesi (tplf)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/03/1044181984_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_770faa6e94b66dc1a9bb8a2e49c2c677.jpg

Eritre ve Etiyopya merkezi hükümetleri ile Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasındaki çatışmalar devam ederken ABD Hazine Bakanlığı, Asmara yönetimine yeni yaptırım açıkladı.AFP'nin aktardığı habere göre bakanlık, Eritre Genelkurmay Başkanı Filipos Woldeyohannes'i insan hakları ihlallerini gerekçe göstererek yaptırım listesine dahil etti.Washington'un adımı, Eritre hükümetinin çatışmaların sürdüğü bölgeye takviye kuvvetler gönderme yönündeki kararının ardından geldi.ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Filipos'un komutasındaki kuvvetlerin 'katliam, yağma ve cinsel saldırılardan' sorumlu olduğu belirtildi."Eritre ordu birliklere sivillere tecavüz etti, işkence yaptı ve infaz etti; ayrıca özel mülkleri tahrip etti ve işyerlerini yağmaladı" denilen açıklamada, Eritre ordusunun sivilleri sokak ortasında kasıylı olarak vurduğu, evlerin sistematik bir biçimde kapı kapı arandığı, erkeklerin ve erkek çocuklarının infaz edildiği, Tigraylı ailelerin zorla evlerinden tahliye edildiği ve mülklerin gasp edildiği öne sürüldü.Bakanlık, ayrıca Filipos'un ABD'deki mal varlıklarının dondurulacağını ve ABD vatandaşlarıyla iş yapmasının yasaklandığını bildirdi.ABD'nin söz konusu kararına Eritre hükümetinden tepki geldi. Eritre Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, suçlamalar 'tamamen temelsiz iddialar ve şantaj' olarak nitelendirildi.ABD'nin yönelttiği suçlamaların bir ilki teşkil etmediği belirtilen açıklamada, "Bu şartlar altında Eritre, ABD yönetimini, eğer gerçekten yanlış iddialarını kanıtlayacak delilleri varsa, davayı bağımsız yargıya taşımaya çağırıyor" diye kaydedildi.

abd

güney afrika

etiyopya

eritre

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, güney afrika, etiyopya, eritre, abd hazine bakanlığı, yaptırım, tigray halk kurtuluş cephesi (tplf)