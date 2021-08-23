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ABD'den Eritre Genelkurmayına 'insan hakları' yaptırımı
© REUTERS / BAZ RATNEREtiyopya'nın Tigray eyaletinde kasım 2020'den bu yana hükümet güçleri ve isyancılar arasında süren çatışmalar
© REUTERS / BAZ RATNER
ABD Hazine Bakanlığı, Eritre Genelkurmay Başkanı Filipos Woldeyohannes'i Tigray bölgesinde meydana gelen insan hakları ihlallerini gerekçe göstererek yaptırım listesine aldı.
Eritre ve Etiyopya merkezi hükümetleri ile Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasındaki çatışmalar devam ederken ABD Hazine Bakanlığı, Asmara yönetimine yeni yaptırım açıkladı.
AFP'nin aktardığı habere göre bakanlık, Eritre Genelkurmay Başkanı Filipos Woldeyohannes'i insan hakları ihlallerini gerekçe göstererek yaptırım listesine dahil etti.
Washington'un adımı, Eritre hükümetinin çatışmaların sürdüğü bölgeye takviye kuvvetler gönderme yönündeki kararının ardından geldi.
ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Filipos'un komutasındaki kuvvetlerin 'katliam, yağma ve cinsel saldırılardan' sorumlu olduğu belirtildi.
"Eritre ordu birliklere sivillere tecavüz etti, işkence yaptı ve infaz etti; ayrıca özel mülkleri tahrip etti ve işyerlerini yağmaladı" denilen açıklamada, Eritre ordusunun sivilleri sokak ortasında kasıylı olarak vurduğu, evlerin sistematik bir biçimde kapı kapı arandığı, erkeklerin ve erkek çocuklarının infaz edildiği, Tigraylı ailelerin zorla evlerinden tahliye edildiği ve mülklerin gasp edildiği öne sürüldü.
BREAKING: US Sanctions #Eritrea’s Army Chief of Staff General Filipos Woldeyohannes for role in abuses in #Tigray .— Joyce Karam (@Joyce_Karam) August 23, 2021
Eritrea troops entered upon request from #Ethiopia’s Abiy and have been accused of serious human rights violations against local Tigrayans pic.twitter.com/3qeGvnJQeu
Bakanlık, ayrıca Filipos'un ABD'deki mal varlıklarının dondurulacağını ve ABD vatandaşlarıyla iş yapmasının yasaklandığını bildirdi.
ABD'nin söz konusu kararına Eritre hükümetinden tepki geldi. Eritre Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, suçlamalar 'tamamen temelsiz iddialar ve şantaj' olarak nitelendirildi.
ABD'nin yönelttiği suçlamaların bir ilki teşkil etmediği belirtilen açıklamada, "Bu şartlar altında Eritre, ABD yönetimini, eğer gerçekten yanlış iddialarını kanıtlayacak delilleri varsa, davayı bağımsız yargıya taşımaya çağırıyor" diye kaydedildi.