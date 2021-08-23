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https://tr.sputniknews.com/20210823/abdden-eritre-genelkurmayinda-insan-haklari-yaptirimi-1048267397.html
ABD'den Eritre Genelkurmayına 'insan hakları' yaptırımı
ABD'den Eritre Genelkurmayına 'insan hakları' yaptırımı
ABD Hazine Bakanlığı, Eritre Genelkurmay Başkanı Filipos Woldeyohannes'i Tigray bölgesinde meydana gelen insan hakları ihlallerini gerekçe göstererek yaptırım... 23.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-23T22:48+0300
2021-08-23T22:48+0300
dünya
abd
güney afrika
etiyopya
eritre
abd hazine bakanlığı
yaptırım
tigray halk kurtuluş cephesi (tplf)
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Eritre ve Etiyopya merkezi hükümetleri ile Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasındaki çatışmalar devam ederken ABD Hazine Bakanlığı, Asmara yönetimine yeni yaptırım açıkladı.AFP'nin aktardığı habere göre bakanlık, Eritre Genelkurmay Başkanı Filipos Woldeyohannes'i insan hakları ihlallerini gerekçe göstererek yaptırım listesine dahil etti.Washington'un adımı, Eritre hükümetinin çatışmaların sürdüğü bölgeye takviye kuvvetler gönderme yönündeki kararının ardından geldi.ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Filipos'un komutasındaki kuvvetlerin 'katliam, yağma ve cinsel saldırılardan' sorumlu olduğu belirtildi."Eritre ordu birliklere sivillere tecavüz etti, işkence yaptı ve infaz etti; ayrıca özel mülkleri tahrip etti ve işyerlerini yağmaladı" denilen açıklamada, Eritre ordusunun sivilleri sokak ortasında kasıylı olarak vurduğu, evlerin sistematik bir biçimde kapı kapı arandığı, erkeklerin ve erkek çocuklarının infaz edildiği, Tigraylı ailelerin zorla evlerinden tahliye edildiği ve mülklerin gasp edildiği öne sürüldü.Bakanlık, ayrıca Filipos'un ABD'deki mal varlıklarının dondurulacağını ve ABD vatandaşlarıyla iş yapmasının yasaklandığını bildirdi.ABD'nin söz konusu kararına Eritre hükümetinden tepki geldi. Eritre Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, suçlamalar 'tamamen temelsiz iddialar ve şantaj' olarak nitelendirildi.ABD'nin yönelttiği suçlamaların bir ilki teşkil etmediği belirtilen açıklamada, "Bu şartlar altında Eritre, ABD yönetimini, eğer gerçekten yanlış iddialarını kanıtlayacak delilleri varsa, davayı bağımsız yargıya taşımaya çağırıyor" diye kaydedildi.
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abd, güney afrika, etiyopya, eritre, abd hazine bakanlığı, yaptırım, tigray halk kurtuluş cephesi (tplf)

ABD'den Eritre Genelkurmayına 'insan hakları' yaptırımı

22:48 23.08.2021
© REUTERS / BAZ RATNEREtiyopya'nın Tigray eyaletinde kasım 2020'den bu yana hükümet güçleri ve isyancılar arasında süren çatışmalar
Etiyopya'nın Tigray eyaletinde kasım 2020'den bu yana hükümet güçleri ve isyancılar arasında süren çatışmalar - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2021
© REUTERS / BAZ RATNER
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ABD Hazine Bakanlığı, Eritre Genelkurmay Başkanı Filipos Woldeyohannes'i Tigray bölgesinde meydana gelen insan hakları ihlallerini gerekçe göstererek yaptırım listesine aldı.
Eritre ve Etiyopya merkezi hükümetleri ile Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasındaki çatışmalar devam ederken ABD Hazine Bakanlığı, Asmara yönetimine yeni yaptırım açıkladı.
AFP'nin aktardığı habere göre bakanlık, Eritre Genelkurmay Başkanı Filipos Woldeyohannes'i insan hakları ihlallerini gerekçe göstererek yaptırım listesine dahil etti.
Washington'un adımı, Eritre hükümetinin çatışmaların sürdüğü bölgeye takviye kuvvetler gönderme yönündeki kararının ardından geldi.
ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Filipos'un komutasındaki kuvvetlerin 'katliam, yağma ve cinsel saldırılardan' sorumlu olduğu belirtildi.
"Eritre ordu birliklere sivillere tecavüz etti, işkence yaptı ve infaz etti; ayrıca özel mülkleri tahrip etti ve işyerlerini yağmaladı" denilen açıklamada, Eritre ordusunun sivilleri sokak ortasında kasıylı olarak vurduğu, evlerin sistematik bir biçimde kapı kapı arandığı, erkeklerin ve erkek çocuklarının infaz edildiği, Tigraylı ailelerin zorla evlerinden tahliye edildiği ve mülklerin gasp edildiği öne sürüldü.
Bakanlık, ayrıca Filipos'un ABD'deki mal varlıklarının dondurulacağını ve ABD vatandaşlarıyla iş yapmasının yasaklandığını bildirdi.
ABD'nin söz konusu kararına Eritre hükümetinden tepki geldi. Eritre Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, suçlamalar 'tamamen temelsiz iddialar ve şantaj' olarak nitelendirildi.
ABD'nin yönelttiği suçlamaların bir ilki teşkil etmediği belirtilen açıklamada, "Bu şartlar altında Eritre, ABD yönetimini, eğer gerçekten yanlış iddialarını kanıtlayacak delilleri varsa, davayı bağımsız yargıya taşımaya çağırıyor" diye kaydedildi.
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