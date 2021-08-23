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ABD'li analiz sitesi, ABD ordusunun en zayıf yönünü açıkladı
ABD'li analiz sitesi, ABD ordusunun en zayıf yönünü açıkladı
ABD merkezli 19FortyFive analiz sitesi, eskiyen devlet tersanelerinin ABD ordusunun en zayıf yanı olduğunu ve halkın güvenliğini tehdit ettiğini vurguladı. 23.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-23T21:46+0300
2021-08-23T21:46+0300
savunma
analiz
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ABD Senatosu'nun geçen günlerde 1.1 trilyon dolarlık altyapı geliştirme paketini onayladığını anımsatan 19FortyFive yazarı Maya Clark, en fazla önem verilmesi gereken noktanın devlet tersanelerinin durumu olduğunu kaydetti.Toplam dört tersane bulunduğunu ve hepsinin yüz yılı aşkın bir süredir hizmet verdiğini belirten Clark, "Bu tersanelerin uçak gemilerinin ve denizaltıların teknik bakımından sorumlu olduklarını dikkate aldığımızda, durum gerçekten de feci" dedi.Clark, en belirgin problemler arasında yeni denizaltılara kuru havuzlarda küçük kapasiteleri nedeniyle hizmet verilememesi ve devlet tersanelerindeki ekipmanın özel tersanelerde kullanılandan çok daha eski olması bulunduğunun altını çizdi.ABD'li yazar, "Birçok alanda benzer sorunlar var. ABD ordusu için mühimmat üreten fabrikalar, modern otomatik ekipman kullanmak yerine İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma ekipman ve üretim süreçlerine güvenmeye devam ediyor. Bu durum sadece işletmelerin çalışanlarını değil, genel olarak ulusal savunmayı da tehdit ediyor" ifadelerini kullandı.
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analiz, abd ordusu

ABD'li analiz sitesi, ABD ordusunun en zayıf yönünü açıkladı

21:46 23.08.2021
© REUTERSABD ordusu
ABD ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2021
© REUTERS
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ABD merkezli 19FortyFive analiz sitesi, eskiyen devlet tersanelerinin ABD ordusunun en zayıf yanı olduğunu ve halkın güvenliğini tehdit ettiğini vurguladı.
ABD Senatosu'nun geçen günlerde 1.1 trilyon dolarlık altyapı geliştirme paketini onayladığını anımsatan 19FortyFive yazarı Maya Clark, en fazla önem verilmesi gereken noktanın devlet tersanelerinin durumu olduğunu kaydetti.

Toplam dört tersane bulunduğunu ve hepsinin yüz yılı aşkın bir süredir hizmet verdiğini belirten Clark, "Bu tersanelerin uçak gemilerinin ve denizaltıların teknik bakımından sorumlu olduklarını dikkate aldığımızda, durum gerçekten de feci" dedi.

Clark, en belirgin problemler arasında yeni denizaltılara kuru havuzlarda küçük kapasiteleri nedeniyle hizmet verilememesi ve devlet tersanelerindeki ekipmanın özel tersanelerde kullanılandan çok daha eski olması bulunduğunun altını çizdi.

ABD'li yazar, "Birçok alanda benzer sorunlar var. ABD ordusu için mühimmat üreten fabrikalar, modern otomatik ekipman kullanmak yerine İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma ekipman ve üretim süreçlerine güvenmeye devam ediyor. Bu durum sadece işletmelerin çalışanlarını değil, genel olarak ulusal savunmayı da tehdit ediyor" ifadelerini kullandı.
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