Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210823/adana-saimbeylide-orman-yangini--1048255515.html
Adana Saimbeyli'de orman yangını
Adana Saimbeyli'de orman yangını
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor. 23.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-23T15:42+0300
2021-08-23T15:42+0300
2021-08-23T15:49+0300
türkiye
orman yangını
çevre
adana
yangın
orman
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/17/1048255992_1:0:730:410_1920x0_80_0_0_eff2b8ebf6c57c358ba3df6a9f45fb7e.jpg
İlçenin Aksaağaç mevkisinde saat 15.00 sıralarında bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine bölgeye 3 helikopter ve yangın söndürme araçları sevk edildi. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
türkiye
adana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/17/1048255992_92:0:639:410_1920x0_80_0_0_1923a649b31547bbf9fd8be26015e529.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
orman yangını, çevre, adana, yangın, orman
Adana Saimbeyli'de orman yangını 15:42 23.08.2021 (güncellendi: 15:49 23.08.2021)
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.
İlçenin Aksaağaç mevkisinde saat 15.00 sıralarında bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.
Çevrede bulunanların ihbarı üzerine bölgeye 3 helikopter ve yangın söndürme araçları sevk edildi. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.