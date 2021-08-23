https://tr.sputniknews.com/20210823/adana-saimbeylide-orman-yangini--1048255515.html

Adana Saimbeyli'de orman yangını

Adana Saimbeyli'de orman yangını

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor. 23.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-23T15:42+0300

2021-08-23T15:42+0300

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türkiye

orman yangını

çevre

adana

yangın

orman

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İlçenin Aksaağaç mevkisinde saat 15.00 sıralarında bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine bölgeye 3 helikopter ve yangın söndürme araçları sevk edildi. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

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