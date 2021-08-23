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Adıyaman'da 167 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da 167 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da, 167 evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı. 23.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-23T15:19+0300
2021-08-23T15:19+0300
koronavirüs
adıyaman
karantina
valilik
koronavirüs
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Adıyaman Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde tespit edilen bazı Kovid-19 vakaları nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararları uygulamaya aldı.Bu kapsamda farklı mahallelerdeki 167 ev karantinaya alındı.
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adıyaman, karantina, valilik, koronavirüs

Adıyaman'da 167 ev karantinaya alındı

15:19 23.08.2021
© İHASakarya’da 68 yerleşim biriminde 476 kişi karantina altında
Sakarya’da 68 yerleşim biriminde 476 kişi karantina altında - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2021
© İHA
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Adıyaman'da, 167 evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
Adıyaman Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde tespit edilen bazı Kovid-19 vakaları nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararları uygulamaya aldı.
Bu kapsamda farklı mahallelerdeki 167 ev karantinaya alındı.
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