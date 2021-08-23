https://tr.sputniknews.com/20210823/afganistandan-229-turk-daha-tahliye-edildi-1048242082.html

Afganistan'dan 229 Türk daha tahliye edildi

Afganistan'dan 229 Türk daha tahliye edildi

Afganistan'dan 229 Türk vatandaşı, Türk Hava Kuvvetlerine ait nakliye uçağıyla tahliye edildi. 23.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-23T07:56+0300

2021-08-23T07:56+0300

2021-08-23T07:55+0300

türkiye

afganistan

türkiye

kabil

tahliye

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Afganistan'da Taliban'ın Kabil'de kontrolü ele geçirmesinin ardından Türkiye'ye dönmek için başvuruda bulunan Türk vatandaşlarından 229'u daha gece saatlerinde Türk Hava Kuvvetleri'ne ait nakliye uçağı ile tahliye edildi. Afganistan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik çalışmalar sürüyor. Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndaki güvenli bölgede bekleyen 229 Türk vatandaşı daha "uçan kale" olarak nitelendirilen A400 M tipi nakliye uçağıyla yurda gönderildi.

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afganistan

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afganistan, türkiye, kabil, tahliye