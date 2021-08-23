https://tr.sputniknews.com/20210823/ak-partili-yilmaz-maruz-kaldigim-hukuksuz-muameleyi-aziz-milletimizin-takdirine-birakiyorum-1048243716.html

AK Partili Yılmaz: Maruz kaldığım hukuksuz muameleyi aziz milletimizin takdirine bırakıyorum

AK Partili Yılmaz: Maruz kaldığım hukuksuz muameleyi aziz milletimizin takdirine bırakıyorum

Aracını durduran trafik polisine hakaret ettiği görüntüleri ortaya çıkan AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, "Maruz kaldığım hukuksuz muameleyi... 23.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-23T09:51+0300

2021-08-23T09:51+0300

2021-08-23T09:53+0300

türkiye

açıklama

twitter

zeynep gül yılmaz

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Mersin’in Erdemli ilçesinde aracını çeviren trafik polisine "Ekibine tükürürüm senin, şerefsiz" gibi ifadeler kullandığı görüntüleri ortaya çıkan AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Twitter'dan konuya ilişkin olarak açıklama yaptı.Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:"Üzgünüm... Keşke kamuoyu böyle bir konu ile meşgul edilmeseydi. Arabamı durdurduğum ve kimlik gösterdiğim halde, yasalara aykırı ve kasıtlı bir şekilde maskesiz polisler tarafından yarım saat bekletilmemi ve maruz kaldığım hukuksuz muameleyi aziz milletimizin takdirine bırakıyorum."

türkiye

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açıklama, twitter , zeynep gül yılmaz