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AK Partili Yılmaz: Maruz kaldığım hukuksuz muameleyi aziz milletimizin takdirine bırakıyorum
AK Partili Yılmaz: Maruz kaldığım hukuksuz muameleyi aziz milletimizin takdirine bırakıyorum
Aracını durduran trafik polisine hakaret ettiği görüntüleri ortaya çıkan AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, "Maruz kaldığım hukuksuz muameleyi... 23.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-23T09:51+0300
2021-08-23T09:53+0300
türkiye
açıklama
twitter
zeynep gül yılmaz
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Mersin’in Erdemli ilçesinde aracını çeviren trafik polisine "Ekibine tükürürüm senin, şerefsiz" gibi ifadeler kullandığı görüntüleri ortaya çıkan AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Twitter'dan konuya ilişkin olarak açıklama yaptı.Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:"Üzgünüm... Keşke kamuoyu böyle bir konu ile meşgul edilmeseydi. Arabamı durdurduğum ve kimlik gösterdiğim halde, yasalara aykırı ve kasıtlı bir şekilde maskesiz polisler tarafından yarım saat bekletilmemi ve maruz kaldığım hukuksuz muameleyi aziz milletimizin takdirine bırakıyorum."
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açıklama, twitter , zeynep gül yılmaz

AK Partili Yılmaz: Maruz kaldığım hukuksuz muameleyi aziz milletimizin takdirine bırakıyorum

09:51 23.08.2021 (güncellendi: 09:53 23.08.2021)
© Fotoğraf Zeynep Gül Yılmaz
 Zeynep Gül Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2021
© Fotoğraf
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Aracını durduran trafik polisine hakaret ettiği görüntüleri ortaya çıkan AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, "Maruz kaldığım hukuksuz muameleyi aziz milletimizin takdirine bırakıyorum" dedi.
Mersin’in Erdemli ilçesinde aracını çeviren trafik polisine "Ekibine tükürürüm senin, şerefsiz" gibi ifadeler kullandığı görüntüleri ortaya çıkan AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Twitter'dan konuya ilişkin olarak açıklama yaptı.
Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:
"Üzgünüm... Keşke kamuoyu böyle bir konu ile meşgul edilmeseydi. Arabamı durdurduğum ve kimlik gösterdiğim halde, yasalara aykırı ve kasıtlı bir şekilde maskesiz polisler tarafından yarım saat bekletilmemi ve maruz kaldığım hukuksuz muameleyi aziz milletimizin takdirine bırakıyorum."
1226007
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