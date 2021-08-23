https://tr.sputniknews.com/20210823/ak-partili-yilmaz-o-kelimeleri-sarf-ettigim-icin-milletimizden-ozur-diliyorum-1048251703.html

AK Partili Yılmaz: O kelimeleri sarf ettiğim için milletimizden özür diliyorum

AK Partili Yılmaz: O kelimeleri sarf ettiğim için milletimizden özür diliyorum

Aracını durduran trafik polisine hakaret ettiği görüntüleri ortaya çıkan AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, "Üzgünüm. Orada bir gün dahi... 23.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-23T14:10+0300

2021-08-23T14:10+0300

2021-08-23T14:10+0300

türkiye

ak parti

mersin

polis

cüneyt özdemir

zeynep gül yılmaz

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Mersin’in Erdemli ilçesinde aracını çeviren trafik polisine "Ekibine tükürürüm senin, şerefsiz" gibi ifadeler kullandığı görüntüleri ortaya çıkan AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, olay anını gazeteci Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalında katıldığı yayında anlattı.T24'ün aktardığına göre Yılmaz, "Üzgünüm. Orada bir gün dahi bekletilsem kesinlikle o kelimeleri sarf etmemem gerekiyordu. O kelimeleri sarf ettiğim için milletimizden özür diliyorum" dedi."Yarım saat boyunca orada alıkonulmamın bilinçli bir işlem olduğunu düşünüyorum" diyen Yılmaz, "Kayıtların alınma şekli usulsüz, yapılan işlem baştan aşağı usulsüz ve o kayıtların alınmaması gerekirken bir de yayınlanması usulsüz" ifadelerini kullandı.Yılmaz, Özdemir'in "Olaydan sonra açığa alındılar, polisleri siz mi sürdürdünüz?" sorusuna ise "Hayır, asla. Kendi amirleri bunu uygun görmüşler. Ben de bu vesileyle öğrendim" şeklinde cevap verdi.Zeynep Gül Yılmaz, Özdemir'in "Danışmanınız polislerden kimlik soruyor, bu normal mi sizce?" sorusuna ise, şu yanıtı verdi:

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ak parti, mersin, polis, cüneyt özdemir, zeynep gül yılmaz