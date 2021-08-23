‘Amerika girdiği hiçbir yerde başarılı olamıyor, artık başarısızlık Amerika için trend haline geldi’

“Bu benim aklıma yatmıyor, üç ay önce de yatmıyordu, şimdi de öyle. Bu kadar bedeli, riski belirsiz bir projeye atlamak benim anlayabileceğim bir şey değil. Buradan Amerika ile aramızı düzeltiriz diye düşünülüyorsa, onun bile psikolojik sorunu var. Amerika bize FETÖ ve PKK başta olmak üzere çok önemli iki kazığı atmış bir ülke. Bunu Amerika ile bütün bağları koparalım diye söylemiyorum. Ama sana bu kadar kazık atmış ve sen de bunu şikayet ettin, şimdi bu ülkeye yaranmak için taklalar atmak pratik anlamda da doğru değil. Sırf görüntü zaten yanlış. O zaman Amerika şunu der, ‘Biz Türklere istediğimizi yapalım. Sonra gelip bizim peşimizden koşuyor’. Bu dış politikada karşıdaki aktöre verilebilecek en kötü sinyaldir. Ankara dünyaya diyecek ki, ‘Bakın burada havaalanı var, sizin elçilikleriniz burada benim sayemde kalmaya devam ediyor. Ben bu havaalanını işletiyorum. Ben faydalı bir ülkeyim, beni itip kakmayın’. Karşı taraf sırtını sıvazlar, teşekkür eder, büyüksün der ama bu onun Türkiye’ye yönelik genel yönelimini değiştirecek diye bir şey yok. Benim şöyle bir endişem var. Müttefikleri bırakıp satıyor gidiyor görüntüsü var dedik. Amerikalılar da ‘Hayır biz aslında bırakıp gitmiyoruz’ demek isteyeceklerdir bundan sonra dünyanın geri kalanında. Mesela Suriye’de PKK, bize sadık, işimizi gördü, hala onu koruyoruz’ deme ihtimalleri artabilir. Arada 3-5 bin km mesafe var, bize olumsuz yansıması bu olacak. Kabil Havalimanı’nı işletiyorsun diye PKK’yı bırakacağını umuyor muyuz veya orada bir esneme olacak mı? Zannetmiyorum. Orayı işleteceksen bile buna bu kadar istekli görünmek doğru değil. Üç defa istemiyorum demiyorlar. Sen gel ülkene, o orayı işletemesin, sonra yardıma ihtiyacım var. Türkiye bunu istiyordu desin. Sonra gelsin seni yanlış anlamışım, gel burada çalışalım desin. O zaman olabilir. Onun bile dolu riskleri var. Bu havaalanında yaşanan olayların Amerika’nın kendi askerlerini dışarı çıkardıktan sonra havaalanının kontrolü bize geçtikten sonra olma ihtimali yok muydu veya olamaz mı bundan sonra? Çünkü herkesi götürmeyecek, orada gitmek istemeyen Afganları götüremeyecek. Yarın bizim orada 500 askerimiz olacak. Yarın on binlerce Afgan duvarları yıkıp içeri girdiğinde ne yapacak? Böyle bir şey olamaz diyebiliyor muyuz? Bu bizim 500 ya da çok daha fazla asker de olsa altından kalkabileceğimiz bir olay değil, çok riskli. Olmayabilir ama ihtimali hiç de az değil. Bu kadar riske, belaya bulaşmakta istekli olmak rasyonel değil. Benim anlayabildiğim kadarıyla ‘3 ay önce ağzımdan böyle bir şey çıktı, inat ediyorum, yapacağım’ demektir bu.”