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Angelina Jolie’den ‘Afganistan’ yorumu: Bir Amerikalı olarak utanıyorum
Angelina Jolie’den ‘Afganistan’ yorumu: Bir Amerikalı olarak utanıyorum
ABD'li oyuncu ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie, ABD'nin Afganistan'dan çekilme sürecine tepki gösterdi... 23.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-23T16:11+0300
2021-08-23T16:11+0300
yaşam
abd
angelina jolie
afganistan
taliban
göçmen
mülteci
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Habertürk’ün Time Dergisi'nden aktardığına göre, ABD'li oyuncu ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie yazdığı makalede, ABD'nin Afganistan'dan çekilme süreci konusu hakkındaki düşüncelerini yazdı.Taliban'ın Afganistan'da kontrolü yeniden ele geçirirken Jolie, ABD ordusunun Ortadoğu ülkesindeki kargaşanın ortasından ‘sıvışıyor gibi göründüğünü’ ifade etti. Oyuncu, devam eden kaosun Afganistan'da kadınlar için kaydedilen her türlü sosyal ilerlemeyi ortadan kaldırabileceğinden endişelendiğini dile getirdi.‘Bu şekilde bitmemeliydi’Angelina Jolie, "Afganistan'daki savaşla ilgili görüşleriniz ne olursa olsun, muhtemelen bir konuda hemfikiriz: Bu şekilde bitmemeliydi" dedi. Jolie, ABD'nin Taliban ve Afgan hükümeti arasında bir barış anlaşmasını kolaylaştırmaya çalışmaktan vazgeçmesini ‘ihanet ve tam olarak anlaşılması imkansız bir başarısızlık’ olarak nitelendirdi.Oscar ödüllü oyuncu, Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne kaçmasının da kaosa bir yenisini eklediğini belirtti.Angelina Jolie, Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nde yaralı asker ve kadınlarla görüştüğünü de anlattı ve onların, ‘Afgan halkının temel hak ve özgürlükleri kazanmasına yardım etmenin bir parçası olmaktan ne kadar gurur duyduklarını’ yazdı.Jolie ayrıca, okullarda saldırılara hedef olan genç kızlar ve Birleşmiş Milletler'e göre 2020'de kendilerine yönelik suikast sayısı üçe katlanan hükümetteki kadınlar için durumun ne kadar belirsiz olduğunu kaydetti.Ünlü oyuncu, Afganistan'da gazetecilerin ve aktivistlerin ‘saklandıklarını’, ‘kendilerini ve ailelerini güvende tutmak için sosyal medya profillerini silip belgeleri yaktıklarını’ yazdı.‘Daha iyi, daha düzgün ve daha güvenli olabilirdi’Konuyla ilgili, "Bunca akan kan, çaba, fedakarlık ve zamandan sonra Amerika, bu geçişi kontrollü bir şekilde planlama iradesinden yoksun görünüyor" diyen Angelina Jolie, "Asla kolay veya mükemmel olmayacaktı ama daha iyi, daha düzgün ve daha güvenli olabilirdi" ifadesini kullandı.Jolie daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:Dünyaca ünlü oyuncu, "Bir Amerikalı olarak ayrılma şeklimizden utanıyorum. Bu bizi küçültür" ifadesine yer verdi. Kızların okula gitmesini yasaklamak, kadınları eve hapsetmek ve çizgiyi aştığı düşünülen herhangi bir kadına halka açık alanda kırbaçlama da dahil olmak üzere acımasız fiziksel cezalar vermek gibi Taliban'ın kadınları cezalandırma yolları konusuna da isyan eden Jolie, ABD'nin kadınların koşullarını izlemedeki başarısızlığını dile getirdi.ABD'nin çekilmesi nedeniyle ‘yeni bir mülteci krizi’ yaşanacağını ifade eden Angelina Jolie, Amerikalıları ve Afganları ülkeden çıkarmak için mevcut stratejinin yeterli olmadığını da sözlerine ekledi.
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abd, angelina jolie, afganistan, taliban, göçmen, mülteci

Angelina Jolie’den ‘Afganistan’ yorumu: Bir Amerikalı olarak utanıyorum

16:11 23.08.2021
© AP Photo / Mohammad SajjadAngelina Jolie 45 yaşında
Angelina Jolie 45 yaşında - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2021
© AP Photo / Mohammad Sajjad
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ABD'li oyuncu ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie, ABD'nin Afganistan'dan çekilme sürecine tepki gösterdi. ABD’nin ‘sıvışıyor gibi göründüğünü’ söyleyen Jolie, "Bir Amerikalı olarak utanıyorum" dedi
Habertürk’ün Time Dergisi'nden aktardığına göre, ABD'li oyuncu ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie yazdığı makalede, ABD'nin Afganistan'dan çekilme süreci konusu hakkındaki düşüncelerini yazdı.
Taliban'ın Afganistan'da kontrolü yeniden ele geçirirken Jolie, ABD ordusunun Ortadoğu ülkesindeki kargaşanın ortasından ‘sıvışıyor gibi göründüğünü’ ifade etti. Oyuncu, devam eden kaosun Afganistan'da kadınlar için kaydedilen her türlü sosyal ilerlemeyi ortadan kaldırabileceğinden endişelendiğini dile getirdi.

‘Bu şekilde bitmemeliydi’

Angelina Jolie, "Afganistan'daki savaşla ilgili görüşleriniz ne olursa olsun, muhtemelen bir konuda hemfikiriz: Bu şekilde bitmemeliydi" dedi. Jolie, ABD'nin Taliban ve Afgan hükümeti arasında bir barış anlaşmasını kolaylaştırmaya çalışmaktan vazgeçmesini ‘ihanet ve tam olarak anlaşılması imkansız bir başarısızlık’ olarak nitelendirdi.
Oscar ödüllü oyuncu, Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne kaçmasının da kaosa bir yenisini eklediğini belirtti.
Angelina Jolie, Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nde yaralı asker ve kadınlarla görüştüğünü de anlattı ve onların, ‘Afgan halkının temel hak ve özgürlükleri kazanmasına yardım etmenin bir parçası olmaktan ne kadar gurur duyduklarını’ yazdı.
Jolie ayrıca, okullarda saldırılara hedef olan genç kızlar ve Birleşmiş Milletler'e göre 2020'de kendilerine yönelik suikast sayısı üçe katlanan hükümetteki kadınlar için durumun ne kadar belirsiz olduğunu kaydetti.
Ünlü oyuncu, Afganistan'da gazetecilerin ve aktivistlerin ‘saklandıklarını’, ‘kendilerini ve ailelerini güvende tutmak için sosyal medya profillerini silip belgeleri yaktıklarını’ yazdı.

‘Daha iyi, daha düzgün ve daha güvenli olabilirdi’

Konuyla ilgili, "Bunca akan kan, çaba, fedakarlık ve zamandan sonra Amerika, bu geçişi kontrollü bir şekilde planlama iradesinden yoksun görünüyor" diyen Angelina Jolie, "Asla kolay veya mükemmel olmayacaktı ama daha iyi, daha düzgün ve daha güvenli olabilirdi" ifadesini kullandı.
Jolie daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:
“Doğru olanı yaptığımıza ve soylu bir amaç için savaştığımıza inanıyordum.' derken, ABD yirmi yıl sonra Afganistan'ı terk ederken buna inanmaya devam etmek zor.”
Dünyaca ünlü oyuncu, "Bir Amerikalı olarak ayrılma şeklimizden utanıyorum. Bu bizi küçültür" ifadesine yer verdi. Kızların okula gitmesini yasaklamak, kadınları eve hapsetmek ve çizgiyi aştığı düşünülen herhangi bir kadına halka açık alanda kırbaçlama da dahil olmak üzere acımasız fiziksel cezalar vermek gibi Taliban'ın kadınları cezalandırma yolları konusuna da isyan eden Jolie, ABD'nin kadınların koşullarını izlemedeki başarısızlığını dile getirdi.
ABD'nin çekilmesi nedeniyle ‘yeni bir mülteci krizi’ yaşanacağını ifade eden Angelina Jolie, Amerikalıları ve Afganları ülkeden çıkarmak için mevcut stratejinin yeterli olmadığını da sözlerine ekledi.
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