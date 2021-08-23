https://tr.sputniknews.com/20210823/angelina-jolieden-afganistan-yorumu-bir-amerikali-olarak-utaniyorum-1048257134.html

Angelina Jolie’den ‘Afganistan’ yorumu: Bir Amerikalı olarak utanıyorum

Angelina Jolie’den ‘Afganistan’ yorumu: Bir Amerikalı olarak utanıyorum

ABD'li oyuncu ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie, ABD'nin Afganistan'dan çekilme sürecine tepki gösterdi... 23.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-23T16:11+0300

2021-08-23T16:11+0300

2021-08-23T16:11+0300

yaşam

abd

angelina jolie

afganistan

taliban

göçmen

mülteci

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Habertürk’ün Time Dergisi'nden aktardığına göre, ABD'li oyuncu ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie yazdığı makalede, ABD'nin Afganistan'dan çekilme süreci konusu hakkındaki düşüncelerini yazdı.Taliban'ın Afganistan'da kontrolü yeniden ele geçirirken Jolie, ABD ordusunun Ortadoğu ülkesindeki kargaşanın ortasından ‘sıvışıyor gibi göründüğünü’ ifade etti. Oyuncu, devam eden kaosun Afganistan'da kadınlar için kaydedilen her türlü sosyal ilerlemeyi ortadan kaldırabileceğinden endişelendiğini dile getirdi.‘Bu şekilde bitmemeliydi’Angelina Jolie, "Afganistan'daki savaşla ilgili görüşleriniz ne olursa olsun, muhtemelen bir konuda hemfikiriz: Bu şekilde bitmemeliydi" dedi. Jolie, ABD'nin Taliban ve Afgan hükümeti arasında bir barış anlaşmasını kolaylaştırmaya çalışmaktan vazgeçmesini ‘ihanet ve tam olarak anlaşılması imkansız bir başarısızlık’ olarak nitelendirdi.Oscar ödüllü oyuncu, Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani'nin Birleşik Arap Emirlikleri'ne kaçmasının da kaosa bir yenisini eklediğini belirtti.Angelina Jolie, Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nde yaralı asker ve kadınlarla görüştüğünü de anlattı ve onların, ‘Afgan halkının temel hak ve özgürlükleri kazanmasına yardım etmenin bir parçası olmaktan ne kadar gurur duyduklarını’ yazdı.Jolie ayrıca, okullarda saldırılara hedef olan genç kızlar ve Birleşmiş Milletler'e göre 2020'de kendilerine yönelik suikast sayısı üçe katlanan hükümetteki kadınlar için durumun ne kadar belirsiz olduğunu kaydetti.Ünlü oyuncu, Afganistan'da gazetecilerin ve aktivistlerin ‘saklandıklarını’, ‘kendilerini ve ailelerini güvende tutmak için sosyal medya profillerini silip belgeleri yaktıklarını’ yazdı.‘Daha iyi, daha düzgün ve daha güvenli olabilirdi’Konuyla ilgili, "Bunca akan kan, çaba, fedakarlık ve zamandan sonra Amerika, bu geçişi kontrollü bir şekilde planlama iradesinden yoksun görünüyor" diyen Angelina Jolie, "Asla kolay veya mükemmel olmayacaktı ama daha iyi, daha düzgün ve daha güvenli olabilirdi" ifadesini kullandı.Jolie daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:Dünyaca ünlü oyuncu, "Bir Amerikalı olarak ayrılma şeklimizden utanıyorum. Bu bizi küçültür" ifadesine yer verdi. Kızların okula gitmesini yasaklamak, kadınları eve hapsetmek ve çizgiyi aştığı düşünülen herhangi bir kadına halka açık alanda kırbaçlama da dahil olmak üzere acımasız fiziksel cezalar vermek gibi Taliban'ın kadınları cezalandırma yolları konusuna da isyan eden Jolie, ABD'nin kadınların koşullarını izlemedeki başarısızlığını dile getirdi.ABD'nin çekilmesi nedeniyle ‘yeni bir mülteci krizi’ yaşanacağını ifade eden Angelina Jolie, Amerikalıları ve Afganları ülkeden çıkarmak için mevcut stratejinin yeterli olmadığını da sözlerine ekledi.

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abd, angelina jolie, afganistan, taliban, göçmen, mülteci