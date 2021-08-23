https://tr.sputniknews.com/20210823/arda-guler-2010-11den-bu-yana-asist-yapan-en-genc-futbolcu-oldu-1048240780.html

Arda Güler 2010-11'den bu yana asist yapan en genç futbolcu oldu

Arda Güler 2010-11'den bu yana asist yapan en genç futbolcu oldu

Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci haftasında Antalyaspor'u 2-0 yenerken Zajc'ın golünde asist yapan Arda Güler, Süper Lig'de 2010-11'den bu yana asist yapan en... 23.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-23T05:55+0300

2021-08-23T05:55+0300

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türkiye

fenerbahçe

rekor

arda güler

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Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci haftasında seyircisi önünde Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederken ikide iki yaptı. 89'dan sonra galibiyete uzanan sarı-lacivertlilerde oyuna sonradan giren futbolcular 3 puanı getirirken Arda Güler de tarihe geçti. Sarı-lacivertliler 89. dakikada topla buluşan Arda Güler yerde kaldı ancak top Zajc'ın önüne doğru gitti. Zajc düzgün bir vuruşla skoru havalandırdı ve skor 1-0'a geldi. Haber Global'in Opta'dan aktardığına göre Arda Güler, Opta'nın detaylı istatistik tutmaya başladığı tarih olan 2010-11'den bu yana bir Süper Lig maçında asist yapan en genç oyuncu oldu.

https://tr.sputniknews.com/20210819/fenerbahce-tur-kapisini-araladi-1048174626.html

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fenerbahçe, rekor, arda güler