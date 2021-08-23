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Arda Turan'dan Fenerbahçe maçı sonrası paylaşım
Arda Turan'dan Fenerbahçe maçı sonrası paylaşım
Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci haftasında ağırladığı Antalyaspor'u 2-0'la geçerken maç sonunda Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'dan dikkat çeken bir paylaşım... 23.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-23T06:01+0300
2021-08-23T06:01+0300
2021-08-23T06:00+0300
türkiye
arda turan
fenerbahçe
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Sarı lacivertliler, Kadıköy'de oynanan maçı, Zajc ve Valencia'nın golleriyle kazanarak 3 puana ulaştı. Fenerbahçe, Valencia'nın golüyle skoru 2-0 yaptı ancak Antalyasporlu futbolcular gol öncesinde lehlerine penaltı çalınması gerektiğini belirtip itirazdan bulundu. Hakem Halil Umut Meler'in kararı değişmezken Antalasporlu oyuncular son anlarda hareketsiz kalarak protesto etti. Galatasaraylı futbolcu Arda Turan ise maçın bitiminden hemen sonra Instagram hesabından siyah bir zemin paylaşarak gülücük emojisi koydu. Bu paylaşım, sosyal medyada Fenerbahçe maçına gönderme olarak algılandı.
https://tr.sputniknews.com/20210819/fenerbahce-tur-kapisini-araladi-1048174626.html
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arda turan, fenerbahçe, instagram, paylaşım
Arda Turan'dan Fenerbahçe maçı sonrası paylaşım
Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci haftasında ağırladığı Antalyaspor'u 2-0'la geçerken maç sonunda Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Sarı lacivertliler, Kadıköy'de oynanan maçı, Zajc ve Valencia'nın golleriyle kazanarak 3 puana ulaştı.
Fenerbahçe,
Valencia'nın golüyle skoru 2-0 yaptı ancak Antalyasporlu futbolcular gol öncesinde lehlerine penaltı çalınması gerektiğini belirtip itirazdan bulundu. Hakem Halil Umut Meler'in kararı değişmezken Antalasporlu oyuncular son anlarda hareketsiz kalarak protesto etti. Galatasaraylı futbolcu Arda Turan ise maçın bitiminden hemen sonra Instagram hesabından siyah bir zemin paylaşarak gülücük emojisi koydu.
Bu paylaşım, sosyal medyada Fenerbahçe maçına gönderme olarak algılandı.