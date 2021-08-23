https://tr.sputniknews.com/20210823/arda-turandan-fenerbahce-maci-sonrasi-paylasim-1048240909.html

Arda Turan'dan Fenerbahçe maçı sonrası paylaşım

Arda Turan'dan Fenerbahçe maçı sonrası paylaşım

Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci haftasında ağırladığı Antalyaspor'u 2-0'la geçerken maç sonunda Galatasaraylı futbolcu Arda Turan'dan dikkat çeken bir paylaşım... 23.08.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

arda turan

fenerbahçe

instagram

paylaşım

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Sarı lacivertliler, Kadıköy'de oynanan maçı, Zajc ve Valencia'nın golleriyle kazanarak 3 puana ulaştı. Fenerbahçe, Valencia'nın golüyle skoru 2-0 yaptı ancak Antalyasporlu futbolcular gol öncesinde lehlerine penaltı çalınması gerektiğini belirtip itirazdan bulundu. Hakem Halil Umut Meler'in kararı değişmezken Antalasporlu oyuncular son anlarda hareketsiz kalarak protesto etti. Galatasaraylı futbolcu Arda Turan ise maçın bitiminden hemen sonra Instagram hesabından siyah bir zemin paylaşarak gülücük emojisi koydu. Bu paylaşım, sosyal medyada Fenerbahçe maçına gönderme olarak algılandı.

https://tr.sputniknews.com/20210819/fenerbahce-tur-kapisini-araladi-1048174626.html

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arda turan, fenerbahçe, instagram, paylaşım