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Artvin'de hortum: Çatıları uçurdu, ağaçları kökünden söktü
Artvin'de hortum: Çatıları uçurdu, ağaçları kökünden söktü
Artvin’in Şavşat ilçesinde sağanağın ardından etkili olan hortum, dolu ve fırtına nedeniyle birçok evin çatısı uçtu, ağaçlar kökünden söküldü. Hortum, enerji... 23.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-23T09:31+0300
2021-08-23T09:31+0300
türkiye
hava durumu
karadeniz
artvin
sağanak yağış
şavşat
dolu
hortum
sağanak
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Pınarlı köyünde etkili olan hortumda 20 civarında ev, ahır ve samanlığın çatısı zarar gördü. Hortumun etkisiyle çatılardan kopan çok sayıda sac çevreye dağılırken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Bölgeye sevk edilen Jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri hasar tespit çalışmalarına başladı.Meteoroloji'den Karadeniz için yağış uyarısıMeteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ise: Karadeniz'in kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu; Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile İstanbul, Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in kuzey kesimleri, Sinop, Tokat ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması bekleniyor.
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hava durumu, karadeniz, artvin, sağanak yağış, şavşat, dolu, hortum, sağanak

Artvin'de hortum: Çatıları uçurdu, ağaçları kökünden söktü

09:31 23.08.2021
© DHAArtvin'de hortum
Artvin'de hortum - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2021
© DHA
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Artvin’in Şavşat ilçesinde sağanağın ardından etkili olan hortum, dolu ve fırtına nedeniyle birçok evin çatısı uçtu, ağaçlar kökünden söküldü. Hortum, enerji nakil hatları, bazı ev ile eklentilerinde hasara neden oldu.
Pınarlı köyünde etkili olan hortumda 20 civarında ev, ahır ve samanlığın çatısı zarar gördü. Hortumun etkisiyle çatılardan kopan çok sayıda sac çevreye dağılırken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
Bölgeye sevk edilen Jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri hasar tespit çalışmalarına başladı.

Meteoroloji'den Karadeniz için yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ise: Karadeniz'in kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu; Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile İstanbul, Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in kuzey kesimleri, Sinop, Tokat ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması bekleniyor.
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