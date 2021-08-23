https://tr.sputniknews.com/20210823/artvinde-hortum-catilari-ucurdu-agaclari-kokunden-soktu-1048243366.html

Artvin'de hortum: Çatıları uçurdu, ağaçları kökünden söktü

Artvin'de hortum: Çatıları uçurdu, ağaçları kökünden söktü

Artvin’in Şavşat ilçesinde sağanağın ardından etkili olan hortum, dolu ve fırtına nedeniyle birçok evin çatısı uçtu, ağaçlar kökünden söküldü. Hortum, enerji... 23.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-23T09:31+0300

2021-08-23T09:31+0300

2021-08-23T09:31+0300

türkiye

hava durumu

karadeniz

artvin

sağanak yağış

şavşat

dolu

hortum

sağanak

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Pınarlı köyünde etkili olan hortumda 20 civarında ev, ahır ve samanlığın çatısı zarar gördü. Hortumun etkisiyle çatılardan kopan çok sayıda sac çevreye dağılırken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Bölgeye sevk edilen Jandarma, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri hasar tespit çalışmalarına başladı.Meteoroloji'den Karadeniz için yağış uyarısıMeteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ise: Karadeniz'in kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu; Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile İstanbul, Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in kuzey kesimleri, Sinop, Tokat ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması bekleniyor.

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