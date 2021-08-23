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https://tr.sputniknews.com/20210823/bakan-akardan-iltica-basvuru-merkezi-kurulacagi-iddialarina-yanit-1048260376.html
Bakan Akar'dan 'iltica başvuru merkezi' kurulacağı iddialarına yanıt
Bakan Akar'dan 'iltica başvuru merkezi' kurulacağı iddialarına yanıt
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, iltica başvuru merkezi' kurulacağı iddialarına ilişkin, "Konuşulmadı, böyle bir şey mümkün değil" dedi. 23.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-23T17:44+0300
2021-08-23T17:57+0300
türkiye
hulusi akar
açıklama
ak parti
afganistan
taliban
göçmen
mülteci
akp
iltica
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Bakan Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu'nun katılımıyla Afganistan'daki faaliyetlerin ele alındığı toplantı gerçekleştirildi.Video konferans yöntemiyle yapılan toplantıya, Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay ve Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanı da katılarak Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndaki faaliyetler ve ülkedeki son duruma ilişkin bilgi verdi.Süreci yakından takip ettiklerini belirten Akar, çalışmalara ilişkin talimatlar verdi.Bakan Hulusi Akar, toplantı sonrası AA muhabirinin, İngiltere basınında yer alan Afgan mülteciler için Türkiye'de iltica başvuru merkezi kurulması konusunda plan yapıldığı yönündeki haberlere ilişkin sorusuna, şu yanıtı verdi:
türkiye
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hulusi akar, açıklama, ak parti, afganistan, taliban, göçmen, mülteci, akp, iltica, siyaset, savaş

Bakan Akar'dan 'iltica başvuru merkezi' kurulacağı iddialarına yanıt

17:44 23.08.2021 (güncellendi: 17:57 23.08.2021)
© AA / Arif AkdoğanMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2021
© AA / Arif Akdoğan
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, iltica başvuru merkezi' kurulacağı iddialarına ilişkin, "Konuşulmadı, böyle bir şey mümkün değil" dedi.
Bakan Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu'nun katılımıyla Afganistan'daki faaliyetlerin ele alındığı toplantı gerçekleştirildi.
Video konferans yöntemiyle yapılan toplantıya, Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay ve Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanı da katılarak Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndaki faaliyetler ve ülkedeki son duruma ilişkin bilgi verdi.
Süreci yakından takip ettiklerini belirten Akar, çalışmalara ilişkin talimatlar verdi.
Bakan Hulusi Akar, toplantı sonrası AA muhabirinin, İngiltere basınında yer alan Afgan mülteciler için Türkiye'de iltica başvuru merkezi kurulması konusunda plan yapıldığı yönündeki haberlere ilişkin sorusuna, şu yanıtı verdi:
Sayın Birleşik Krallık Savunma Bakanı, Birleşik Krallığın ülkesine götürmeyi planladığı Afganlar için Afganistan dışında, iltica başvuru merkezleri kuracaklarından söz ediyor. Ama basına yansıtıldığının aksine Bakan ne Türkiye ne de Pakistan'dan bahsediyor. Makalede böyle bir şey yok. Böyle bir şey konuşulmuş da değil, mümkün de değil.
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