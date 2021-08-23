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Biden, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda Afganistan'daki süreci görüştü
Biden, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda Afganistan'daki süreci görüştü
ABD Başkanı Joe Biden'ın İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile yaptığı telefon görüşmesinde, Afganistan'daki tahliye sürecini ele aldığı bildirildi. 23.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-23T22:00+0300
2021-08-23T22:00+0300
dünya
abd
ingiltere
afganistan
joe biden
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Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden ve Johnson'ın bugün Afganistan konusunda bir telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.Görüşmede, ABD'li diplomatik ve askeri personelin, ABD'li vatandaşların, yerel çalışanların ve diğer "savunmasız Afganların" tahliyesi için çabalarının ele alındığına işaret edilen açıklamada, yarın yapılacak G7 Zirvesi için planın da konuşulduğu aktarıldı.Açıklamada, iki liderin görüşmede Afganistan'daki mevcut durumun yönetimi ve Afganistan politikası konusunda ortak bir yaklaşımın belirlenmesi için müttefikler ve ortaklar arasındaki yakın koordinasyonun öneminin altını çizdiği kaydedildi.
ingiltere
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abd, ingiltere, afganistan, joe biden, boris johnson

Biden, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda Afganistan'daki süreci görüştü

22:00 23.08.2021
© AFP 2021 / Patrick SemanskyBiden - Boris Johnson
Biden - Boris Johnson - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2021
© AFP 2021 / Patrick Semansky
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ABD Başkanı Joe Biden'ın İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile yaptığı telefon görüşmesinde, Afganistan'daki tahliye sürecini ele aldığı bildirildi.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden ve Johnson'ın bugün Afganistan konusunda bir telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.
Görüşmede, ABD'li diplomatik ve askeri personelin, ABD'li vatandaşların, yerel çalışanların ve diğer "savunmasız Afganların" tahliyesi için çabalarının ele alındığına işaret edilen açıklamada, yarın yapılacak G7 Zirvesi için planın da konuşulduğu aktarıldı.
Açıklamada, iki liderin görüşmede Afganistan'daki mevcut durumun yönetimi ve Afganistan politikası konusunda ortak bir yaklaşımın belirlenmesi için müttefikler ve ortaklar arasındaki yakın koordinasyonun öneminin altını çizdiği kaydedildi.
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