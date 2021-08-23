https://tr.sputniknews.com/20210823/bizans-doneminin-onemli-limanlari-arasinda-olan-kontaskalion-limani-otopark-olarak-kullaniliyor-1048239954.html

Bizans döneminin önemli limanları arasında olan Kontaskalion Limanı, otopark olarak kullanılıyor

Bizans döneminin önemli limanları arasında olan Kontaskalion Limanı, otopark olarak kullanılıyor

Fatih Kumkapı'da Bizans döneminin önemli limanları arasında olan Kontaskalion Limanı, otopark olarak kullanılıyor. Sanat tarihçisi Hayri Fehmi Yılmaz, "Ülkemiz... 23.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-23T04:53+0300

2021-08-23T04:53+0300

2021-08-23T04:55+0300

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İstanbul'da Bizans, Roma ve Osmanlı dönemine ait birçok liman bulunuyor. Bizans döneminde M.S 4. yüzyılda inşa edilen Kontaskalion Limanı Fatih Kumkapı Kumluk Sokak'ta yer alıyor. Liman, tarih kaynaklarında Julianus, Portus Novus, Sophia ve Osmanlı döneminde ise Kadırga Limanı isimleriyle anılıyor. 6'ncı yüzyılın başlarına kadar faaliyetine devam eden liman, kaderine terk edilerek otopark olarak kullanılıyor.Tarihi İstanbul'un güney kıyılarında birçok liman olduğunu söyleyen sanat tarihçisi Hayri Fehmi Yılmaz, "Bu limanların isimleri konusunda birçok tartışma söz konusudur. Ancak, Yenikapı civarından başlayıp Kadırga'ya kadar devam eden alanda birçok liman var. Bu limanlar kısmen birbirleriyle ilişkili. Bu limanların bazıları 4'üncü yüzyıldan beri varlığını bildiğimiz limanlar. Kentin kıyılarında bulunan kayıp limanlarımız söz konusu. Yenikapı'da yapılan kazılarla birlikte bir limanın ne demek olduğunu daha iyi anladık. Bu nedenle Kontaskalion Limanı da önemli limanlarımızdan biri" dedi.Yılmaz, sözlerine şu şekilde devam etti:Bazı kaynaklara göre Kontaskalion Limanı'nın etrafında çok büyük bir revak olduğunu söyleyen Yılmaz, "Yine döneminde limanın arka tarafında büyük depolar varmış. Kontaskalion Limanı deyince bir de denizin içine doğru ahşap iskeleler geliyor. Yine Kontaskalion Limanı'nın da Akdeniz ve Karadeniz dünyasından gelip giden tüccarları, gemileri ve birçok kültürü hayal etmek gerekiyor. Ancak bugün Kontaskalion Limanı ziyaret etmek isteyenler için projeler geliştirilmeli" diye konuştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Kontaskalion Limanı'nın bulunduğu yer. İBB ve vakıflarının ortak mülkü. Otopark alanı ve duvarlar tescilli değil. İBB duvar etrafındaki parklanmanın kısıtlanması için süreç başlatacağını belirtti.

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istanbul, kumkapı, otopark, liman