https://tr.sputniknews.com/20210823/bogazici-universitesi-ogrencilerinin-prof-dr-mehmet-naci-inciye-yonelik-eylemine-polis-mudahalesi-1048262511.html

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin Prof. Dr. Mehmet Naci İnci'ye yönelik eylemine polis müdahalesi

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin Prof. Dr. Mehmet Naci İnci'ye yönelik eylemine polis müdahalesi

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla atanan rektör Prof. Dr. Melih Bulu’nun görevden alınmasının ardından... 23.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-23T19:11+0300

2021-08-23T19:11+0300

2021-08-23T19:11+0300

türkiye

boğaziçi üniversitesi

polis

gözaltı

kayyum

eylem

protestolar

öğrenci

rektör

atama

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Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, okulun Güney Kampüs’ü önünde bir araya gelmek istese de polis okul önünde barikat çekti. Okulun dışarısından gelen öğrenciler de alandan çıkarıldı. Ardından okulun karşısında kaldırımda bekleyen öğrenciler de polis tarafından alandan uzaklaştırılmak istendi.BirGün'den Meral Danyıldız'ın haberine göre, öğrenciler ellerinde herhangi bir döviz olmadığını, slogan atmadıklarını, eylem halinde olmadıklarını belirterek kaldırımdan uzaklaşmak istemediğini kaydetti.Ardından kararın tebliğ edilmesini isteyen öğrencilere polis kararı getirdi. Öğrencilerin “Biz burada yazılanların hiçbirini yapmıyoruz” demesi üzerine polis, “Daha önce olmadı mı?” cevabını verdi.Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri de okul içinden demir parmaklıklar arasından slogan attı. “İşbirlikçi güvenlik istemiyoruz” , “Kayyumlar gidecek biz kalacağız” sloganlarının atıldığı açıklamada polis, gazetecileri de alandan çekti, basın mensuplarının önüne barikat çekildi.Güney Kampüsü önünde açıklama yapmaları engellenen öğrenciler, üniversitenin Bebek çıkışı önüne gelerek açıklamalarını gerçekleştirdi.Öğrenciler, "Ülkeyi ve üniversiteleri boyundurukları altına almak isteyenlerin çabaları sonuçsuz kalmaya mahkumdur" dediler.

https://tr.sputniknews.com/20210821/bogazici-universitesi-rektorlugune-naci-inci-atandi-1048203574.html

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