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Memur ve memur emeklisi zammı belli oldu
Memur ve memur emeklisi zammı belli oldu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2022 ve 2023'teki memur zam oranlarını açıkladı. Bakan Bilgin, "2022 ilk 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon... 23.08.2021, Sputnik Türkiye
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türkiye
türkiye
enflasyon
maaş
memur
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur ve memur emeklisinin 2022-2023 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin sonucunu açıkladı.Bakan Bilgin’in açıklamalarından öne çıkanlar:Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklamasıBilgin, 3600 ek gösterge düzenlemesi için, "Bu sözleşme kapsamında 3600 meselesi, Memur-Sen'in de katıldığı bir çalışma grubu ile tamamlanacaktır. Sözleşme süreci içinde tamamlanacaktır. O kanun gerektiriyor. Biz çalışmamızı yapınca TBMM inisiyatifinde olması gerekiyor. Biz çalışmayı yapacağız ve TBMM'ye taşıyacağız" dedi.
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türkiye, enflasyon, maaş, memur, vedat bilgin

Memur ve memur emeklisi zammı belli oldu

15:53 23.08.2021 (güncellendi: 16:39 23.08.2021)
© AAÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur ve memur emeklisinin 2022-2023 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin sonucunu açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur ve memur emeklisinin 2022-2023 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin sonucunu açıkladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2021
© AA
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2022 ve 2023'teki memur zam oranlarını açıkladı. Bakan Bilgin, "2022 ilk 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon, ikinci yarısı için yüzde 7 artı enflasyon toplamda yüzde 12'lik bir artışı önerdiğimizi belirtmek isterim.2023'ün ilk 6 ayında yüzde 8, ikinci altı ayında yüzde 6 zam yapılacak" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur ve memur emeklisinin 2022-2023 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin sonucunu açıkladı.
Bakan Bilgin’in açıklamalarından öne çıkanlar:
Tabii sendikalarla uzlaşmak, sözleşme yapmak takdir edeceğiniz gibi kolay bir iş değil. Büyük bir uzlaşmayla buraya geldik. Memur-Sen ailesine teşekkür ediyorum.
Genel çerçevede yürüttüğümüz genel hususlar konusunda uzlaşmaya vardık. bu uzlaşma zeminini şimdiden bütün memurlara, çalışanlara, kamu görevlilerine, Türkiye'mize hayırlı olmasını diliyorum.
Türk ekonomisi geçtiğimiz çeyrekte yüzde 7 büyüdü. Bu Türkiye'nin üretim gücünü ifade eden bir göstergedir. Enflasyon altında yurttaşımı, çalışanlarımızı, kamu görevlilerimizi ezdirmeyeceğiz.
2022 ilk 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon, ikinci yarısı için yüzde 7 artı enflasyon toplamda yüzde 12'lik bir artışı önerdiğimizi belirtmek isterim.
2023'ün ilk 6 ayında yüzde 8, ikinci altı ayında yüzde 6 zam yapılacak.

Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması

Bilgin, 3600 ek gösterge düzenlemesi için, "Bu sözleşme kapsamında 3600 meselesi, Memur-Sen'in de katıldığı bir çalışma grubu ile tamamlanacaktır. Sözleşme süreci içinde tamamlanacaktır. O kanun gerektiriyor. Biz çalışmamızı yapınca TBMM inisiyatifinde olması gerekiyor. Biz çalışmayı yapacağız ve TBMM'ye taşıyacağız" dedi.
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