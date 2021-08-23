https://tr.sputniknews.com/20210823/calisma-ve-sosyal-guvenlik-bakani-bilgina-acikiyor-memur-maasi-ne-kadar-olacak-1048256207.html

Memur ve memur emeklisi zammı belli oldu

Memur ve memur emeklisi zammı belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2022 ve 2023'teki memur zam oranlarını açıkladı. Bakan Bilgin, "2022 ilk 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon... 23.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-23T15:53+0300

2021-08-23T15:53+0300

2021-08-23T16:39+0300

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vedat bilgin

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur ve memur emeklisinin 2022-2023 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin sonucunu açıkladı.Bakan Bilgin’in açıklamalarından öne çıkanlar:Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklamasıBilgin, 3600 ek gösterge düzenlemesi için, "Bu sözleşme kapsamında 3600 meselesi, Memur-Sen'in de katıldığı bir çalışma grubu ile tamamlanacaktır. Sözleşme süreci içinde tamamlanacaktır. O kanun gerektiriyor. Biz çalışmamızı yapınca TBMM inisiyatifinde olması gerekiyor. Biz çalışmayı yapacağız ve TBMM'ye taşıyacağız" dedi.

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türkiye, enflasyon, maaş, memur, vedat bilgin