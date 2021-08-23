https://tr.sputniknews.com/20210823/dgsye-giren-ogrenciler-sartli-kayit-yaptirabilecek-1048247652.html

DGS’ye giren öğrenciler şartlı kayıt yaptırabilecek

DGS’ye giren öğrenciler şartlı kayıt yaptırabilecek

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2021 yılı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) kayıt tarihleri arasında ön lisans programından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt... 23.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-23T12:05+0300

2021-08-23T12:05+0300

2021-08-23T12:05+0300

türkiye

yök

sınav

dikey geçiş sınavı (dgs)

yükseköğretim kurulu (yök)

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2021 yılı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan adaylar için YÖK tarafından başlatılan çalışmalar tamamlandı.YÖK’ten yapılan açıklamaya göre, 2021 yılı Dikey Geçiş Sınavı kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan öğrencilere şartlı kayıt hakkı tanındı.Kayıt tarihinden sonra 'stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavını başararak mezuniyet hakkı elde eden' önlisans öğrencilerinin, bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla, 2021-2022 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar, 2021 DGS’de kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabilmeleri, 11 Ağustos tarihli YÖK Yürütme Kurulu toplantısında karara bağlandı.

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yök, sınav, dikey geçiş sınavı (dgs), yükseköğretim kurulu (yök)