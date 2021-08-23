https://tr.sputniknews.com/20210823/disisleri-bakani-cavusoglu-kirimin-illegal-sekilde-isgalini-hic-tanimadik-1048253658.html

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Kırım'ın illegal şekilde işgalini hiç tanımadık

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Kırım'ın illegal şekilde işgalini hiç tanımadık

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de gerçekleştirilecek Kırım Platformu zirvesi öncesinde Türkiye'nin Ukrayna'nın sınır bütünlüğünü... 23.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-23T15:00+0300

2021-08-23T15:00+0300

2021-08-23T15:02+0300

türkiye

ukrayna

türkiye

mevlüt çavuşoğlu

kırım

toprak bütünlüğü

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'daki Kırım Platformu Kuruluş Zirvesi öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Zirveye Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne olan desteğini ve Kırım Tatarlarının haklarına verdiği önemi göstermek için katıldığını savunan Çavuşoğlu, "Kırım'ın illegal şekilde ilhakını hiç tanımadık ve tanımayacağımızı da sürekli vurguluyoruz. Sadece bunu söylemek yetmez. Kırım ve Ukrayna'nın toprak ve sınır bütünlüğünü Ukrayna'yı destekleyen diğer dost ve müttefik ülkelerle dile getiriyoruz, desteğimizi vurguluyoruz" ifadesini kullandı. Çavuşoğlu, platformun Kırım ve Kırım Tatarlarının haklarının savunulmasında, Ukrayna'nın sınır bütünlüğünün korunması konusunda önemli rol üsteleneceğine inandığını dile getirdi. Türkiye ile Ukrayna arasında mükemmel ikili ilişkiler bulunduğunu belirten Çavuşoğlu, "İlişkilerimizi farklı alanlarda daha da geliştirmek için yoğun şekilde çalışıyoruz. Ekim ayında da Ortak Stratejik Planlama Toplantısı'nı sevgili dostum Dimitri Kuleba ile gerçekleştirmek için tekrar Ukrayna'ya geleceğim" dedi.Kırım, Ukrayna’daki aşırı milliyetçi grupların eylemlerinin yarımadaya sıçraması ardından 2014’te düzenlenen bir referandum ile Rusya’ya bağlandı. Ancak pek çok ülke, Kırım halkının kendi geleceğini belirleme hakkını kullandığı bu referandumun sonuçlarını tanımıyor.

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ukrayna, türkiye, mevlüt çavuşoğlu, kırım, toprak bütünlüğü