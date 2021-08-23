https://tr.sputniknews.com/20210823/dsi-2-bin-5-surekli-isci-alacak-1048243044.html

DSİ 2 bin 5 sürekli işçi alacak

DSİ 2 bin 5 sürekli işçi alacak

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2 bin 5 kadroya sürekli işçi alınacak. 23.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-23T09:17+0300

2021-08-23T09:17+0300

2021-08-23T09:17+0300

türkiye

türkiye

işsizlik

işkur

işçi

dsi

devlet su işleri (dsi)

eleman

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/17/1048243003_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_3f65ac2107fbe9b17e71eeebfba70355.jpg

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, başvurular, Türkiye İş Kurumu il müdürlükleri veya "www.iskur.gov.tr" aracılığıyla yapılacak.Alınacak personel, ağır vasıta hizmetleri için şoför, ambar işçisi, usta, akaryakıtçı, sondaj işçisi, kompresör operatörü, vinç operatörü, laborant, topoğraf, hidrolog, aşçı, teknisyen ve bekçi gibi kadrolarda görev yapacak.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, işsizlik, işkur, işçi, dsi, devlet su işleri (dsi), eleman