https://tr.sputniknews.com/20210823/dsi-2-bin-5-surekli-isci-alacak-1048243044.html
DSİ 2 bin 5 sürekli işçi alacak
DSİ 2 bin 5 sürekli işçi alacak
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2 bin 5 kadroya sürekli işçi alınacak. 23.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-23T09:17+0300
2021-08-23T09:17+0300
2021-08-23T09:17+0300
türkiye
türkiye
işsizlik
işkur
işçi
dsi
devlet su işleri (dsi)
eleman
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Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, başvurular, Türkiye İş Kurumu il müdürlükleri veya "www.iskur.gov.tr" aracılığıyla yapılacak.Alınacak personel, ağır vasıta hizmetleri için şoför, ambar işçisi, usta, akaryakıtçı, sondaj işçisi, kompresör operatörü, vinç operatörü, laborant, topoğraf, hidrolog, aşçı, teknisyen ve bekçi gibi kadrolarda görev yapacak.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, işsizlik, işkur, işçi, dsi, devlet su işleri (dsi), eleman
DSİ 2 bin 5 sürekli işçi alacak
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2 bin 5 kadroya sürekli işçi alınacak.