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Düğün yemeğinden 33 kişi zehirlendi
Düğün yemeğinden 33 kişi zehirlendi
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir düğüne katılan davetlilerden 33 kişi mide bulantısı şikayeti ile hastaneye başvurdu. Düğün yemeğinden zehirlendikleri... 23.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-23T06:07+0300
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yaşam
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Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir düğüne katılan davetlilerden 33 kişi düğün sonrası mide bulantısı şikayeti ile Sındırgı Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Kısa sürede kalabalıklaşan hastane koridorlarında herkesin aynı düğünden geldiği anlaşılınca zehirlenmenin düğün yemeğinden olabileceği öngörüldü. Ekipler tarafından yemeklerden numune alınırken, hastaneye başvuranların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan düğün yemeğinde etli yemek, pilav, ayran, tatlı ve su verildiği öğrenildi. Yemek dolayısı ile sağlığı bozulan vatandaşların bilgisini alan Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ise hastaneye giderek bilgi aldı. Vatandaşlarla konuşan Başkan Yavaş, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Başkan Yavaş, vatandaşların genel olarak sağlıklarının yerinde olduğunu ve serum tedavisi uygulandığını söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20210720/kayseride-6-kisi-zehirlenme-suphesiyle-hastaneye-kaldirildi-1045012119.html
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ankara, düğün, yemek, zehirlenme

Düğün yemeğinden 33 kişi zehirlendi

06:07 23.08.2021
© İHADüğün yemeğinden 33 kişi zehirlendi
Düğün yemeğinden 33 kişi zehirlendi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2021
© İHA
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Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir düğüne katılan davetlilerden 33 kişi mide bulantısı şikayeti ile hastaneye başvurdu. Düğün yemeğinden zehirlendikleri öngörülen hastalar tedavi atlında alındı.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir düğüne katılan davetlilerden 33 kişi düğün sonrası mide bulantısı şikayeti ile Sındırgı Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Kısa sürede kalabalıklaşan hastane koridorlarında herkesin aynı düğünden geldiği anlaşılınca zehirlenmenin düğün yemeğinden olabileceği öngörüldü.
Ekipler tarafından yemeklerden numune alınırken, hastaneye başvuranların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan düğün yemeğinde etli yemek, pilav, ayran, tatlı ve su verildiği öğrenildi.
Yemek dolayısı ile sağlığı bozulan vatandaşların bilgisini alan Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ise hastaneye giderek bilgi aldı. Vatandaşlarla konuşan Başkan Yavaş, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Başkan Yavaş, vatandaşların genel olarak sağlıklarının yerinde olduğunu ve serum tedavisi uygulandığını söyledi.
Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde zehirlendikleri iddia edilen 6 kişi, hastaneye götürüldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.07.2021
DÜNYA
Kayseri'de 6 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
20 Temmuz, 20:32
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