https://tr.sputniknews.com/20210823/dugun-yemeginden-33-kisi-zehirlendi-1048241082.html

Düğün yemeğinden 33 kişi zehirlendi

Düğün yemeğinden 33 kişi zehirlendi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir düğüne katılan davetlilerden 33 kişi mide bulantısı şikayeti ile hastaneye başvurdu. Düğün yemeğinden zehirlendikleri... 23.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-23T06:07+0300

2021-08-23T06:07+0300

2021-08-23T06:06+0300

yaşam

ankara

düğün

yemek

zehirlenme

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Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir düğüne katılan davetlilerden 33 kişi düğün sonrası mide bulantısı şikayeti ile Sındırgı Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Kısa sürede kalabalıklaşan hastane koridorlarında herkesin aynı düğünden geldiği anlaşılınca zehirlenmenin düğün yemeğinden olabileceği öngörüldü. Ekipler tarafından yemeklerden numune alınırken, hastaneye başvuranların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan düğün yemeğinde etli yemek, pilav, ayran, tatlı ve su verildiği öğrenildi. Yemek dolayısı ile sağlığı bozulan vatandaşların bilgisini alan Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ise hastaneye giderek bilgi aldı. Vatandaşlarla konuşan Başkan Yavaş, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Başkan Yavaş, vatandaşların genel olarak sağlıklarının yerinde olduğunu ve serum tedavisi uygulandığını söyledi.

https://tr.sputniknews.com/20210720/kayseride-6-kisi-zehirlenme-suphesiyle-hastaneye-kaldirildi-1045012119.html

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ankara, düğün, yemek, zehirlenme