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https://tr.sputniknews.com/20210823/edirnede-zifte-bulanan-kaplumbaga-kurtarildi-1048249878.html
Edirne'de zifte bulanan kaplumbağa kurtarıldı
Edirne'de zifte bulanan kaplumbağa kurtarıldı
Edirne'de sıcak havanın etkisiyle eriyen asfaltta zifte bulanan kaplumbağa kurtarıldı. 23.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-23T13:20+0300
2021-08-23T13:20+0300
2021-08-23T13:20+0300
türkiye
edirne
keşan
itfaiye
kaplumbağa
zift
itfaiyeci
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Edirne’nin Keşan ilçesinde yol kenarında vatandaşlar tarafından zifte bulanmış halde bulunan kaplumbağa ilk olarak Keşan İtfaiye Müdürlüğü'ne götürüldü.İtfaiye ekipleri tarafından Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Gala Gölü Milli Parkı Şefliği'ne getirilen kaplumbağa önce ziftten arındırıldı.Daha sonra tedavisi yapılan kaplumbağa doğaya bırakıldı.
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edirne, keşan, itfaiye, kaplumbağa, zift, itfaiyeci
Edirne'de zifte bulanan kaplumbağa kurtarıldı
Edirne'de sıcak havanın etkisiyle eriyen asfaltta zifte bulanan kaplumbağa kurtarıldı.
Edirne’nin Keşan ilçesinde yol kenarında vatandaşlar tarafından zifte bulanmış halde bulunan kaplumbağa ilk olarak Keşan İtfaiye Müdürlüğü'ne götürüldü.
İtfaiye ekipleri tarafından
Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Gala Gölü Milli Parkı Şefliği'ne getirilen kaplumbağa önce ziftten arındırıldı.
Daha sonra tedavisi yapılan kaplumbağa doğaya bırakıldı.