https://tr.sputniknews.com/20210823/edirnede-zifte-bulanan-kaplumbaga-kurtarildi-1048249878.html

Edirne'de zifte bulanan kaplumbağa kurtarıldı

Edirne'de zifte bulanan kaplumbağa kurtarıldı

Edirne'de sıcak havanın etkisiyle eriyen asfaltta zifte bulanan kaplumbağa kurtarıldı. 23.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-23T13:20+0300

2021-08-23T13:20+0300

2021-08-23T13:20+0300

türkiye

edirne

keşan

itfaiye

kaplumbağa

zift

itfaiyeci

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Edirne’nin Keşan ilçesinde yol kenarında vatandaşlar tarafından zifte bulanmış halde bulunan kaplumbağa ilk olarak Keşan İtfaiye Müdürlüğü'ne götürüldü.İtfaiye ekipleri tarafından Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Gala Gölü Milli Parkı Şefliği'ne getirilen kaplumbağa önce ziftten arındırıldı.Daha sonra tedavisi yapılan kaplumbağa doğaya bırakıldı.

türkiye

edirne

keşan

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