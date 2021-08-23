https://tr.sputniknews.com/20210823/enjeksiyon-sirasinda-cocugun-kolunu-acitti-diyerek-hemsireyi-darp-ettiler-1048239694.html

'Enjeksiyon sırasında çocuğun kolunu acıttı' diyerek hemşireyi darp ettiler

'Enjeksiyon sırasında çocuğun kolunu acıttı' diyerek hemşireyi darp ettiler

Burdur'da çocuklarına enjeksiyon yaptırmak için Burdur Devlet Hastanesi'ne gelen aile, acil servisteki hemşireleri darbedip, güvenlik görevlilerine saldırdı... 23.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-23T04:04+0300

2021-08-23T04:04+0300

2021-08-23T04:04+0300

türkiye

burdur

hemşire

darp

sağlıkta şiddet

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Burdur Devlet Hastanesi'ne gelen aile 16 yaşındaki çocuklarına enjeksiyon yapılması sırasında çocuğun kolunu acıttığı gerekçesiyle görevli hemşirelere saldırdı. Ailenin dışarıda bekleyen yakınlarının da müdahale etmesiyle yaşanan gerginlik sırasında acil servisi savaş alanına döndü.Hasta yakınları, olayı yatıştırmaya çalışan güvenlik görevlilerine de saldırdı. Arbede sırasında acil servis girişinin kapı camı kırıldı. Olaylar güçlükle yatıştırılırken, Burdur Emniyet Müdürlüğü ekipleri sağlık personelleri ile güvenlik görevlilerine saldırdığı belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı. Hemşire ve güvenlik görevlileri saldırganlardan şikayetçi oldu.Hastanede yaşanan olayların ardından Burdur milletvekilleri AK Partili Bayram Özçelik ile CHP'li Mehmet Göker, Burdur Devlet Hastanesi'ne gelerek Başhekim Nedim Ongun'dan olay ilgili bilgi aldı ve sağlık çalışanlarına geçmiş olsun dileğinde bulundu.Öte yandan öfkeli hasta yakınlarının sağlık personeli ile güvenlik görevlilerine saldırı anı ise bir hasta yakını tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

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burdur, hemşire, darp, sağlıkta şiddet