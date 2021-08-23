Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210823/enjeksiyon-sirasinda-cocugun-kolunu-acitti-diyerek-hemsireyi-darp-ettiler-1048239694.html
'Enjeksiyon sırasında çocuğun kolunu acıttı' diyerek hemşireyi darp ettiler
'Enjeksiyon sırasında çocuğun kolunu acıttı' diyerek hemşireyi darp ettiler
Burdur'da çocuklarına enjeksiyon yaptırmak için Burdur Devlet Hastanesi'ne gelen aile, acil servisteki hemşireleri darbedip, güvenlik görevlilerine saldırdı... 23.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-23T04:04+0300
2021-08-23T04:04+0300
türkiye
burdur
hemşire
darp
sağlıkta şiddet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/17/1048239669_0:219:599:556_1920x0_80_0_0_148e1f2488d305cd9e35567dccc85d6a.jpg
Burdur Devlet Hastanesi'ne gelen aile 16 yaşındaki çocuklarına enjeksiyon yapılması sırasında çocuğun kolunu acıttığı gerekçesiyle görevli hemşirelere saldırdı. Ailenin dışarıda bekleyen yakınlarının da müdahale etmesiyle yaşanan gerginlik sırasında acil servisi savaş alanına döndü.Hasta yakınları, olayı yatıştırmaya çalışan güvenlik görevlilerine de saldırdı. Arbede sırasında acil servis girişinin kapı camı kırıldı. Olaylar güçlükle yatıştırılırken, Burdur Emniyet Müdürlüğü ekipleri sağlık personelleri ile güvenlik görevlilerine saldırdığı belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı. Hemşire ve güvenlik görevlileri saldırganlardan şikayetçi oldu.Hastanede yaşanan olayların ardından Burdur milletvekilleri AK Partili Bayram Özçelik ile CHP'li Mehmet Göker, Burdur Devlet Hastanesi'ne gelerek Başhekim Nedim Ongun'dan olay ilgili bilgi aldı ve sağlık çalışanlarına geçmiş olsun dileğinde bulundu.Öte yandan öfkeli hasta yakınlarının sağlık personeli ile güvenlik görevlilerine saldırı anı ise bir hasta yakını tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
türkiye
burdur
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/17/1048239669_0:163:599:612_1920x0_80_0_0_889d275e256300186130afa1fca54101.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
burdur, hemşire, darp, sağlıkta şiddet

'Enjeksiyon sırasında çocuğun kolunu acıttı' diyerek hemşireyi darp ettiler

04:04 23.08.2021
© DHABurdur'da çocuklarına enjeksiyon yaptırmak için Burdur Devlet Hastanesi'ne gelen aile, acil servisteki hemşireleri darbedip, güvenlik görevlilerine saldırdı. Hemşire ve güvenlik görevlilerinin şikayetçi olduğu olayla ilgili 3 saldırgan gözaltına alındı.
Burdur'da çocuklarına enjeksiyon yaptırmak için Burdur Devlet Hastanesi'ne gelen aile, acil servisteki hemşireleri darbedip, güvenlik görevlilerine saldırdı. Hemşire ve güvenlik görevlilerinin şikayetçi olduğu olayla ilgili 3 saldırgan gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2021
© DHA
Abone ol
Burdur'da çocuklarına enjeksiyon yaptırmak için Burdur Devlet Hastanesi'ne gelen aile, acil servisteki hemşireleri darbedip, güvenlik görevlilerine saldırdı. Hemşire ve güvenlik görevlilerinin şikayetçi olduğu olayla ilgili 3 saldırgan gözaltına alındı.
Burdur Devlet Hastanesi'ne gelen aile 16 yaşındaki çocuklarına enjeksiyon yapılması sırasında çocuğun kolunu acıttığı gerekçesiyle görevli hemşirelere saldırdı. Ailenin dışarıda bekleyen yakınlarının da müdahale etmesiyle yaşanan gerginlik sırasında acil servisi savaş alanına döndü.
Hasta yakınları, olayı yatıştırmaya çalışan güvenlik görevlilerine de saldırdı. Arbede sırasında acil servis girişinin kapı camı kırıldı. Olaylar güçlükle yatıştırılırken, Burdur Emniyet Müdürlüğü ekipleri sağlık personelleri ile güvenlik görevlilerine saldırdığı belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı. Hemşire ve güvenlik görevlileri saldırganlardan şikayetçi oldu.
Hastanede yaşanan olayların ardından Burdur milletvekilleri AK Partili Bayram Özçelik ile CHP'li Mehmet Göker, Burdur Devlet Hastanesi'ne gelerek Başhekim Nedim Ongun'dan olay ilgili bilgi aldı ve sağlık çalışanlarına geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Öte yandan öfkeli hasta yakınlarının sağlık personeli ile güvenlik görevlilerine saldırı anı ise bir hasta yakını tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
000003
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
04:53Bizans döneminin önemli limanları arasında olan Kontaskalion Limanı, otopark olarak kullanılıyor
04:26Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Manturov: Belarus'a S-400 hava savunma sistemleri verebiliriz
04:04'Enjeksiyon sırasında çocuğun kolunu acıttı' diyerek hemşireyi darp ettiler
03:51Salıncakta göğsüne 'yorgun mermi' isabet eden 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
03:31'NATO'nun Afganistan'dan çekilmesi ‘Rus tehdidinin’ daha da şişirilmesine yol açabilir'
03:16Rusya’nın Kabil Büyükelçisi: Kabil havaalanında yaşanan büyük karışıklıktan ABD’liler sorumlu
03:04Nijerya'da silahlı saldırılarda 23 kişi hayatını kaybetti
02:44Eğirdir Gölü'nde çekilme 50 metreyi aştı
01:51Birleşik Arap Emirlikleri, kara para ile mücadele için özel mahkeme kurdu
01:34Haiti açıklarındaki depremde ölenlerin sayısı 2 bin 207'ye yükseldi
01:27Taliban, yüzlerce militanını Pencşir’e gönderdi
00:58Hizbullah'tan hükümete, 'Lübnan karasularında petrol aramak için İran firmasıyla çalışma' önerisi
00:34Otobüste maske takmayı reddeden kadın, şoför ve yolcularla tartıştı
00:14Tunç Soyer'den Muharrem İnce'ye: Ama adam kızmış
DünABD Başkanı Biden'dan Afganistan açıklaması: Çok sayıda ülkenin lideriyle birlikte çalışıyoruz
Dünİran’ın yeni Dışişleri Bakan Adayı: Dışişleri artık bir nükleer anlaşma bakanlığı olmayacak
DünHenri Kasırgası, ABD’ye tropikal fırtına olarak ulaştı
DünDışişleri: İngiliz basınındaki Afgan mültecilere merkez kurulması haberleri doğru değildir
DünKılıçdaroğlu: İngiltere'ye sesleniyorum, kimseyi bizim topraklarımıza bu usulle getiremezsiniz
DünEsenyurt'ta sosyal medya için video çekerken çatıdan düşen Kübra Doğan'ın cenazesi toprağa verildi