https://tr.sputniknews.com/20210823/erdogan-afganistandaki-gelismeler-ve-duzensiz-goc-konusuyla-ilgili-yogun-bir-diplomasi-yurutuyoruz-1048252633.html

Erdoğan: Afganistan'daki gelişmeler ve düzensiz göç konusuyla ilgili yoğun bir diplomasi yürütüyoruz

Erdoğan: Afganistan'daki gelişmeler ve düzensiz göç konusuyla ilgili yoğun bir diplomasi yürütüyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afganistan'daki gelişmeler ve düzensiz göç konusuyla ilgili uluslararası alanda yoğun bir diplomasi yürütüyoruz" dedi. 23.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-23T14:26+0300

2021-08-23T14:26+0300

2021-08-23T15:17+0300

recep tayyip erdoğan

afganistan

göç

düzensiz göç

türkiye

ingiltere

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter üzerinden Afganistan’daki gelişmeler ve düzensiz göç konusuyla ilgili açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

afganistan

türkiye

ingiltere

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recep tayyip erdoğan, afganistan, göç, düzensiz göç, ingiltere