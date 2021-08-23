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https://tr.sputniknews.com/20210823/erdogan-afganistandaki-gelismeler-ve-duzensiz-goc-konusuyla-ilgili-yogun-bir-diplomasi-yurutuyoruz-1048252633.html
Erdoğan: Afganistan'daki gelişmeler ve düzensiz göç konusuyla ilgili yoğun bir diplomasi yürütüyoruz
Erdoğan: Afganistan'daki gelişmeler ve düzensiz göç konusuyla ilgili yoğun bir diplomasi yürütüyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afganistan'daki gelişmeler ve düzensiz göç konusuyla ilgili uluslararası alanda yoğun bir diplomasi yürütüyoruz" dedi. 23.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-23T14:26+0300
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recep tayyip erdoğan
afganistan
göç
düzensiz göç
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter üzerinden Afganistan’daki gelişmeler ve düzensiz göç konusuyla ilgili açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
afganistan
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recep tayyip erdoğan, afganistan, göç, düzensiz göç, ingiltere

Erdoğan: Afganistan'daki gelişmeler ve düzensiz göç konusuyla ilgili yoğun bir diplomasi yürütüyoruz

14:26 23.08.2021 (güncellendi: 15:17 23.08.2021)
© AARecep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2021
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afganistan'daki gelişmeler ve düzensiz göç konusuyla ilgili uluslararası alanda yoğun bir diplomasi yürütüyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter üzerinden Afganistan’daki gelişmeler ve düzensiz göç konusuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
Afganistan'daki gelişmeler ve düzensiz göç konusuyla ilgili uluslararası alanda yoğun bir diplomasi yürütüyoruz."
Bölgemizde istikrarı sağlamak, ülkemizi göç baskısına karşı korumak ve milletimizin huzurunu temin etmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz.
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