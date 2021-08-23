https://tr.sputniknews.com/20210823/eski-esini-silahla-alikoyan-alper-tasali-tutuklandi-1048251444.html

Eski eşini silahla alıkoyan Alper Tasalı tutuklandı

Eski eşini silahla alıkoyan Alper Tasalı tutuklandı

Eski eşi Fatma Yasak'ı silahla kaçırıp alıkoyan Alper Tasalı, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan tutuklandı. 23.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-23T13:58+0300

2021-08-23T13:58+0300

2021-08-23T13:58+0300

türkiye

kadına karşı şiddet

kadın

mahkeme

kadın cinayetleri

boşanma

kadın hakları

savcılık

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Alper Tasalı polis ekiplerinde gözaltına aldı. Büyükçekmece Adliyesi'ne götürülen Tasalı, çıkarıldığı Büyükçekmece Sulh Ceza Hakimliği tarafından, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan tutuklandı.Sesini sosyal medyadan duyurduSabah gazetesinden Buse Pehlivan'ın haberine göre; İstanbul Esenyurt'ta boşanma aşamasındaki eşi tarafından silah zoruyla araca bindirilip Silivri'ye boş araziye götürülmeye çalışılan ve orada infaz edileceğini öne süren Fatma Yasak, sosyal medya üzerinden sesini duyurmuştu. Gözaltına alınan eski eş Alper Tasalı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20210822/eski-esi-tarafindan-silahla-alikonan-kadin-yasamak-istiyorum-lutfen-sesimi-duyun-1048234005.html

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kadına karşı şiddet, kadın, mahkeme, kadın cinayetleri, boşanma, kadın hakları, savcılık