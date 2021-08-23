Eski eşini silahla alıkoyan Alper Tasalı tutuklandı

Alper Tasalı polis ekiplerinde gözaltına aldı. Büyükçekmece Adliyesi'ne götürülen Tasalı, çıkarıldığı Büyükçekmece Sulh Ceza Hakimliği tarafından, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan tutuklandı.Sesini sosyal medyadan duyurduSabah gazetesinden Buse Pehlivan'ın haberine göre; İstanbul Esenyurt'ta boşanma aşamasındaki eşi tarafından silah zoruyla araca bindirilip Silivri'ye boş araziye götürülmeye çalışılan ve orada infaz edileceğini öne süren Fatma Yasak, sosyal medya üzerinden sesini duyurmuştu. Gözaltına alınan eski eş Alper Tasalı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.
Eski eşi Fatma Yasak'ı silahla kaçırıp alıkoyan Alper Tasalı, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan tutuklandı.
Alper Tasalı polis ekiplerinde gözaltına aldı. Büyükçekmece Adliyesi'ne götürülen Tasalı, çıkarıldığı Büyükçekmece Sulh Ceza Hakimliği tarafından, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan tutuklandı.
Sesini sosyal medyadan duyurdu
Sabah gazetesinden Buse Pehlivan'ın haberine göre; İstanbul Esenyurt'ta boşanma aşamasındaki eşi tarafından silah zoruyla araca bindirilip Silivri'ye boş araziye götürülmeye çalışılan ve orada infaz edileceğini öne süren Fatma Yasak, sosyal medya üzerinden sesini duyurmuştu. Gözaltına alınan eski eş Alper Tasalı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.