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Eski eşini silahla alıkoyan Alper Tasalı tutuklandı
Eski eşini silahla alıkoyan Alper Tasalı tutuklandı
Eski eşi Fatma Yasak'ı silahla kaçırıp alıkoyan Alper Tasalı, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan tutuklandı. 23.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-23T13:58+0300
2021-08-23T13:58+0300
türkiye
kadına karşı şiddet
kadın
mahkeme
kadın cinayetleri
boşanma
kadın hakları
savcılık
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Alper Tasalı polis ekiplerinde gözaltına aldı. Büyükçekmece Adliyesi'ne götürülen Tasalı, çıkarıldığı Büyükçekmece Sulh Ceza Hakimliği tarafından, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan tutuklandı.Sesini sosyal medyadan duyurduSabah gazetesinden Buse Pehlivan'ın haberine göre; İstanbul Esenyurt'ta boşanma aşamasındaki eşi tarafından silah zoruyla araca bindirilip Silivri'ye boş araziye götürülmeye çalışılan ve orada infaz edileceğini öne süren Fatma Yasak, sosyal medya üzerinden sesini duyurmuştu. Gözaltına alınan eski eş Alper Tasalı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210822/eski-esi-tarafindan-silahla-alikonan-kadin-yasamak-istiyorum-lutfen-sesimi-duyun-1048234005.html
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kadına karşı şiddet, kadın, mahkeme, kadın cinayetleri, boşanma, kadın hakları, savcılık

Eski eşini silahla alıkoyan Alper Tasalı tutuklandı

13:58 23.08.2021
© DHAEski eşini silahla alıkoyan Alper Tasalı tutuklandı
Eski eşini silahla alıkoyan Alper Tasalı tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2021
© DHA
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Eski eşi Fatma Yasak'ı silahla kaçırıp alıkoyan Alper Tasalı, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan tutuklandı.
Alper Tasalı polis ekiplerinde gözaltına aldı. Büyükçekmece Adliyesi'ne götürülen Tasalı, çıkarıldığı Büyükçekmece Sulh Ceza Hakimliği tarafından, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan tutuklandı.

Sesini sosyal medyadan duyurdu

Sabah gazetesinden Buse Pehlivan'ın haberine göre; İstanbul Esenyurt'ta boşanma aşamasındaki eşi tarafından silah zoruyla araca bindirilip Silivri'ye boş araziye götürülmeye çalışılan ve orada infaz edileceğini öne süren Fatma Yasak, sosyal medya üzerinden sesini duyurmuştu. Gözaltına alınan eski eş Alper Tasalı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.
eski eşinden şiddet gören kadın - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2021
TÜRKİYE
Eski eşi tarafından silahla alıkonan kadın: Yaşamak istiyorum, lütfen sesimi duyun
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