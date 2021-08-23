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FDA, Pfizer/BioNTech aşısına tam onay verdi
FDA, Pfizer/BioNTech aşısına tam onay verdi
ABD İlaç ve Gıda Dairesi'nin (FDA), Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına tam onay verdiği duyuruldu. 23.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-23T16:47+0300
2021-08-23T16:54+0300
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252
60
abd, amerikan gıda ve ilaç dairesi (fda)

FDA, Pfizer/BioNTech aşısına tam onay verdi

16:47 23.08.2021 (güncellendi: 16:54 23.08.2021)
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ABD İlaç ve Gıda Dairesi'nin (FDA), Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına tam onay verdiği duyuruldu.
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