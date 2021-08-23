Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20210823/fda-biontech-asilarina-tam-onay-verdi-1048258390.html
FDA, Pfizer/BioNTech aşısına tam onay verdi
FDA, Pfizer/BioNTech aşısına tam onay verdi
ABD İlaç ve Gıda Dairesi'nin (FDA), Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına tam onay verdiği duyuruldu. 23.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-23T16:47+0300
2021-08-23T16:47+0300
2021-08-23T16:54+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/i/logo/logo-social.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, amerikan gıda ve ilaç dairesi (fda)
FDA, Pfizer/BioNTech aşısına tam onay verdi
16:47 23.08.2021 (güncellendi: 16:54 23.08.2021)
Ayrıntılar geliyor
ABD İlaç ve Gıda Dairesi'nin (FDA), Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına tam onay verdiği duyuruldu.