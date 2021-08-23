https://tr.sputniknews.com/20210823/fenerbahcenin-yeni-transferi-kim-min-jae-bana-canavar-denmesini-seviyorum-lakabimi-surdurecegim-1048256951.html

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kim Min-Jae: 'Canavar' denmesini seviyorum, lakabımı sürdüreceğim

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kim Min-Jae: 'Canavar' denmesini seviyorum, lakabımı sürdüreceğim

Fenerbahçe'nin yeni transferi Min-jae Kim, Avrupa'dan önemli takımlardan teklif almasına rağmen sarı-lacivertlilerin kendisine sunduğu projeyi en iyi seçenek... 23.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-23T16:10+0300

2021-08-23T16:10+0300

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yaşam

spor

fenerbahçe

futbol

attila szalai

min-jae kim

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Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamada bulunan Güney Koreli oyuncu Min-jae Kim, Fenerbahçe'de olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.Fenerbahçe'nin Avrupa'da tanınan, bilinen bir kulüp olduğunu vurgulayan 24 yaşındaki stoper, "Kendimi çok şanslı ve onurlu hissediyorum. Açıkçası Avrupa'dan bazı kulüplerin beni istediği sır değildi. Fenerbahçe'nin projesi benim açımdan daha iyiydi, en iyi seçenekti. Başkana, Selahattin Baki'ye ve Vitor Pereira'ya minnettarım. Söyledikleri projeyle beni ikna ettiler" diye konuştu.'Bu lakabı bana taraftarlar vermişti'Min-jae Kim, kendisine daha önce takılan ‘Canavar’ lakabını çok sevdiğini söyledi.Performansıyla bu lakabı devam ettirmek istediğini belirten genç savunmacı, "Canavar lakabından oldukça mutluyum. Bu lakabı bana taraftarlar vermişti. Benim açımdan aynı şekilde performansımı göstererek elimden geleni yapıp lakabımı sürdürmek istiyorum" ifadelerini kullandı.‘Türkiye benim için kardeş ülke’Güney Koreli stoper, Türkiye'nin kendisi için çocukluğundan beri kardeş ülke olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:‘Szalai ile uyumumuz çok iyiydi’Min-jae Kim, bir gazetecinin Attila Szalai ile sorusu üzerine ise şunları söyleyerek konuşmasını tamamladı:

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spor, fenerbahçe, futbol, attila szalai, min-jae kim