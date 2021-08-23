https://tr.sputniknews.com/20210823/filipinler-sputnik-lighta-acil-kullanim-izni-verdi-1048248910.html

Filipinler, Sputnik Light'a acil kullanım izni verdi

Filipinler, Sputnik Light'a acil kullanım izni verdi

Rusya’nın bir doz şeklinde uygulanan Sputnik Light koronavirüs aşısına Filipinler’de acil kullanım izni verildi. 23.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-23T12:40+0300

2021-08-23T12:40+0300

2021-08-23T12:42+0300

dünya

filipinler

pfizer

sputnik light

dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v

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Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) yetkilileri, Filipinler’in gıda ve ilaç otoritesinin, Sputnik Light aşısını hızlandırılmış bir prosedürün sonunda onayladığını belirtti.Filipinler mart ayında da iki dozluk Sputnik V aşısını onaylamıştı. Sputnik Light, Rusya’nın tescil edilmiş birinci koronavirüs aşısı Sputnik V’nin sadece bir doz olarak uygulanan versiyonu.Paraguay’daki yaygın aşılama programı kapsamında Sputnik Light aşısının yüzde 93.5 oranında etkili olduğu bulgusuna ulaşılmıştı.Rusya daha önce, iki doz Pfizer/BioNTech aşısı olanların üçüncü güçlendirici doz olarak Sputnik Light aşısının uygulanmasını içeren denemeler yapma önerisinde bulunmuştu.Rus aşısının geliştiricisi olan Gamaleya Enstitüsü’nün direktörü Aleksandr Gintsburg, böyle bir uygulamanın, koronavirüsün Delta varyantına karşı korumayı artırabileceğine inandıklarını kaydediyor.

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filipinler, pfizer, sputnik light , dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v