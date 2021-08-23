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https://tr.sputniknews.com/20210823/filipinler-sputnik-lighta-acil-kullanim-izni-verdi-1048248910.html
Filipinler, Sputnik Light'a acil kullanım izni verdi
Filipinler, Sputnik Light'a acil kullanım izni verdi
Rusya’nın bir doz şeklinde uygulanan Sputnik Light koronavirüs aşısına Filipinler’de acil kullanım izni verildi. 23.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-23T12:40+0300
2021-08-23T12:42+0300
dünya
filipinler
pfizer
sputnik light
dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v
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Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) yetkilileri, Filipinler’in gıda ve ilaç otoritesinin, Sputnik Light aşısını hızlandırılmış bir prosedürün sonunda onayladığını belirtti.Filipinler mart ayında da iki dozluk Sputnik V aşısını onaylamıştı. Sputnik Light, Rusya’nın tescil edilmiş birinci koronavirüs aşısı Sputnik V’nin sadece bir doz olarak uygulanan versiyonu.Paraguay’daki yaygın aşılama programı kapsamında Sputnik Light aşısının yüzde 93.5 oranında etkili olduğu bulgusuna ulaşılmıştı.Rusya daha önce, iki doz Pfizer/BioNTech aşısı olanların üçüncü güçlendirici doz olarak Sputnik Light aşısının uygulanmasını içeren denemeler yapma önerisinde bulunmuştu.Rus aşısının geliştiricisi olan Gamaleya Enstitüsü’nün direktörü Aleksandr Gintsburg, böyle bir uygulamanın, koronavirüsün Delta varyantına karşı korumayı artırabileceğine inandıklarını kaydediyor.
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filipinler, pfizer, sputnik light , dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v

Filipinler, Sputnik Light'a acil kullanım izni verdi

12:40 23.08.2021 (güncellendi: 12:42 23.08.2021)
© REUTERS / THE RUSSIAN DIRECT INVESTMENT FUSputnik Light aşısı
Sputnik Light aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2021
© REUTERS / THE RUSSIAN DIRECT INVESTMENT FU
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Rusya’nın bir doz şeklinde uygulanan Sputnik Light koronavirüs aşısına Filipinler’de acil kullanım izni verildi.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) yetkilileri, Filipinler’in gıda ve ilaç otoritesinin, Sputnik Light aşısını hızlandırılmış bir prosedürün sonunda onayladığını belirtti.
Filipinler mart ayında da iki dozluk Sputnik V aşısını onaylamıştı. Sputnik Light, Rusya’nın tescil edilmiş birinci koronavirüs aşısı Sputnik V’nin sadece bir doz olarak uygulanan versiyonu.
Paraguay’daki yaygın aşılama programı kapsamında Sputnik Light aşısının yüzde 93.5 oranında etkili olduğu bulgusuna ulaşılmıştı.
Rusya daha önce, iki doz Pfizer/BioNTech aşısı olanların üçüncü güçlendirici doz olarak Sputnik Light aşısının uygulanmasını içeren denemeler yapma önerisinde bulunmuştu.
Rus aşısının geliştiricisi olan Gamaleya Enstitüsü’nün direktörü Aleksandr Gintsburg, böyle bir uygulamanın, koronavirüsün Delta varyantına karşı korumayı artırabileceğine inandıklarını kaydediyor.
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