https://tr.sputniknews.com/20210823/fitch-orman-yanginlari-belediye-harcamalarini-35-100-milyon-tl-artirabilir-1048258512.html

Fitch: Orman yangınları belediye harcamalarını 35-100 milyon TL artırabilir

Fitch: Orman yangınları belediye harcamalarını 35-100 milyon TL artırabilir

Fitch, orman yangınlarının Antalya ve Muğla belediyelerinin harcamalarında bu yıl sırasıyla 100 milyon TL ve 35 milyon TL artışa yol açabileceğini öngördü. 23.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-23T16:55+0300

2021-08-23T16:55+0300

2021-08-23T16:55+0300

ekonomi

antalya

muğla

orman yangını

kredi notu

fitch

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Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Antalya ve Muğla’da temmuz ve ağustos aylarında görülen geniş ölçekli orman yangınları nedeniyle iki il belediyesinin harcamalarının tahminlerinden fazla artış kaydedebileceğini belirtti.Fitch tarafından yayımlanan değerlendirmede, orman yangınlarının Antalya ve Muğla belediyelerinin harcamalarında bu yıl sırasıyla 100 milyon TL ve 35 milyon TL artışa yol açabileceğini öngördü.HARCAMALAR TAKİP EDİLECEKTürkiye’de bazı büyükşehir belediyelerinin kredi notlarını değerlendiren Fitch, yangın sonrasında yapılacak harcamaların belediye bütçe ve borçlarına olan etkisinin şu aşamada net olmadığını, merkezi yönetimin belediyeler tarafından yapılan masrafları ne oranda ve ne zaman karşılayacağını takip edeceğini belirtti.

antalya

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antalya, muğla, orman yangını, kredi notu, fitch