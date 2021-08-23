Galatasaray, evinde galip

Türk Telekom Stadı'ndaki zemin yenileme çalışmalarının yetişmemesinden dolayı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakaya konuk takım hızlı başladı. Hatay temsilcisi, mücadelenin 3. dakikasında Saba Lobjanidze'nin golüyle 1-0 öne geçti. Erken yediği golün ardından rakip kalede baskı kuran sarı-kırmızılı ekip, 30. dakikada Sofiane Feghouli'nin ayağından gelen golle eşitliği sağladı. İlk yarı da 1-1'lik skorla sona erdi.Müsabakanın ikinci yarısında baskılı bir oyun ortaya koyan ev sahibi ekip, aradığı golü 88. dakikada Christian Luyindama ile buldu. Kalan sürede iki takım da skoru değiştiremeyince ev sahibi ekip, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.Sezonun ilk haftasında deplasmanda GZT Giresunspor'u mağlup eden Galatasaray, Hatayspor'u da yenerek 2'de 2 yaptı ve puanını 6'ya çıkardı.İlk haftada sahasında Kasımpaşa ile berabere kalan Hatay temsilcisi, İstanbul'dan eli boş döndü ve 1 puanda kaldı.
Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray ile Atakaş Hatayspor, Olimpiyat Stad'ında karşılaştı. Sarı kırmızılı ekip maçı 2-1 kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 88. dakikada Luyindama kaydetti.
Türk Telekom Stadı'ndaki zemin yenileme çalışmalarının yetişmemesinden dolayı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakaya konuk takım hızlı başladı.
Hatay temsilcisi, mücadelenin 3. dakikasında Saba Lobjanidze'nin golüyle 1-0 öne geçti. Erken yediği golün ardından rakip kalede baskı kuran sarı-kırmızılı ekip, 30. dakikada Sofiane Feghouli'nin ayağından gelen golle eşitliği sağladı. İlk yarı da 1-1'lik skorla sona erdi.
Müsabakanın ikinci yarısında baskılı bir oyun ortaya koyan ev sahibi ekip, aradığı golü 88. dakikada Christian Luyindama ile buldu. Kalan sürede iki takım da skoru değiştiremeyince ev sahibi ekip, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
Sezonun ilk haftasında deplasmanda GZT Giresunspor'u mağlup eden Galatasaray, Hatayspor'u da yenerek 2'de 2 yaptı ve puanını 6'ya çıkardı.
İlk haftada sahasında Kasımpaşa ile berabere kalan Hatay temsilcisi, İstanbul'dan eli boş döndü ve 1 puanda kaldı.