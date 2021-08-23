https://tr.sputniknews.com/20210823/galatasaray-3-puani-88de-aldi-1048268384.html

Galatasaray, evinde galip

Galatasaray, evinde galip

Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray ile Atakaş Hatayspor, Olimpiyat Stad'ında karşılaştı. Sarı kırmızılı ekip maçı 2-1 kazandı. Galatasaray'a galibiyeti... 23.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-23T23:45+0300

2021-08-23T23:45+0300

2021-08-24T00:00+0300

türkiye

galatasaray

süper lig

hatayspor

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/17/1048268532_0:62:1200:737_1920x0_80_0_0_1f2870e79cc20b3fe9190ab280a4e70a.jpg

Türk Telekom Stadı'ndaki zemin yenileme çalışmalarının yetişmemesinden dolayı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakaya konuk takım hızlı başladı. Hatay temsilcisi, mücadelenin 3. dakikasında Saba Lobjanidze'nin golüyle 1-0 öne geçti. Erken yediği golün ardından rakip kalede baskı kuran sarı-kırmızılı ekip, 30. dakikada Sofiane Feghouli'nin ayağından gelen golle eşitliği sağladı. İlk yarı da 1-1'lik skorla sona erdi.Müsabakanın ikinci yarısında baskılı bir oyun ortaya koyan ev sahibi ekip, aradığı golü 88. dakikada Christian Luyindama ile buldu. Kalan sürede iki takım da skoru değiştiremeyince ev sahibi ekip, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.Sezonun ilk haftasında deplasmanda GZT Giresunspor'u mağlup eden Galatasaray, Hatayspor'u da yenerek 2'de 2 yaptı ve puanını 6'ya çıkardı.İlk haftada sahasında Kasımpaşa ile berabere kalan Hatay temsilcisi, İstanbul'dan eli boş döndü ve 1 puanda kaldı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

galatasaray, süper lig, hatayspor