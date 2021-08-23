https://tr.sputniknews.com/20210823/gine-savunma-bakaninin-yegeni-istanbulda-yag-aldirma-ameliyatinda-oldu-1048240398.html

Gine Savunma Bakanı'nın yeğeni, İstanbul'da yağ aldırma ameliyatında öldü

Gine Savunma Bakanı'nın yeğeni, İstanbul'da yağ aldırma ameliyatında öldü

İstanbul'daki özel bir hastanede "yağ aldırma" ameliyatı olan Gine Savunma Bakanı'nın yeğeni Simone Bıchara Abibe yaşamını yitirdi. Emniyet kayıtlarına... 23.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-23T05:34+0300

2021-08-23T05:34+0300

2021-08-23T05:35+0300

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türkiye

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savunma bakanı

yağ aldırma

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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün kayıtlarına "şüpheli ölüm" olarak işlenen olay Ataşehir İlçesi'ne bağlı Küçükbakkalköy Mahallesi'nde yaşandı.İddialara göre; Batı Afrika Ülkesi Gine'nin Savunma Bakanı'nın yeğeni olan Portekiz uyruklu Simone Bıchara Abibe, anlaşma sağladığı özel bir hastanede "Yağ Aldırma" (Liposuction) ameliyatı oldu ve aynı hastanede yaşamını yitirdi.Savcılığın talimatı üzerine İstanbul Emniyeti Olay Yeri İnceleme Polisleri tarafından söz konusu hastanede inceleme yapıldı. Simone Bıchara Abibe'nin cansız bedenine de otopsi yapıldı. İstanbul Emniyeti tarafından olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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türkiye, gine, savunma bakanı, yağ aldırma