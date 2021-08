https://tr.sputniknews.com/20210823/gokhan-gonulden-kardesi-can-gonulle-ilgili-aciklama-3-kardestik-4-olduk-cik-gel-oglum-1048260088.html

Gökhan Gönül'den kardeşi Can Gönül'le ilgili açıklama: 3 kardeştik, 4 olduk

Gökhan Gönül'den kardeşi Can Gönül'le ilgili açıklama: 3 kardeştik, 4 olduk

Nüfus kayıt örneğini aldığı sırada milli futbolcu Gökhan Gönül'ün kardeşi olduğunu öğrenen Can Gönül'e, ağabeyden yanıt geldi. Gökhan Gönül, "Can bizim... 23.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-23T17:34+0300

2021-08-23T17:34+0300

2021-08-23T17:39+0300

türkiye

spor

izmit

gökhan gönül

hürriyet

can gönül

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/16/1048227983_0:0:2761:1554_1920x0_80_0_0_8e747f344c13f72ba83c8e4a1c3d57b1.jpg

İzmit'te yetiştirme yurdunda kimsesiz büyüyen ve futbol maçı izlediği sırada milli futbolcu Gökhan Gönül'ün kardeşi olduğunu öğrenen Can Gönül, ağabeyiyle ilk kez konuştu.Hürriyet'in haberine göre, konuyla ilgili Show TV'de yayınlanan bir programa katılan Gökhan Gönül, "Can bizim kardeşimiz. Ben de yeni öğrendim. 3 kardeştik, 4 olduk. Annem ve babam Can'a ulaşmayı bekliyor. Onlar böyle durumlara alışkın insanlar değiller. Can'ın çok fazla özel hayatını paylaşmasından yana değilim. Herkesin her şeyi bilmesine gerek yok. Can'ın beni bulma sürecine benzer şekilde ben de annemi buldum, daha sonra babamla barıştırdım" dedi.Can Gönül, Gökhan Gönül'ün programa bağlanmasının ardından gözyaşlarına hakim olamadı ve "27 seneyi bana nasıl verecekler. İstediğim anne ve baba" ifadelerini kullandı.Ahmet Gönül'ün babasının kendisinin ilkokul arkadaşı olduğunu belirten tanık ise, Can'ın yurda verilme süreciyle ilgili, "Anne ve babanın ayrılma aşamasında doğum oluyor. Annesi daha sonra yurda bırakıyor. Babaları Bursa'ya göç ettiler. Babasının sıkıntıları vardı, maddi durumu da bozuktu. Sorduğumda çocuğun yurtta olduğunu söylemişti" ifadelerini kullandı.

türkiye

izmit

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

spor, izmit, gökhan gönül, hürriyet, can gönül