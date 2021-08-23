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Gökhan Gönül'den kardeşi Can Gönül'le ilgili açıklama: 3 kardeştik, 4 olduk
Gökhan Gönül'den kardeşi Can Gönül'le ilgili açıklama: 3 kardeştik, 4 olduk
Nüfus kayıt örneğini aldığı sırada milli futbolcu Gökhan Gönül'ün kardeşi olduğunu öğrenen Can Gönül'e, ağabeyden yanıt geldi. Gökhan Gönül, "Can bizim... 23.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-23T17:34+0300
2021-08-23T17:39+0300
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İzmit'te yetiştirme yurdunda kimsesiz büyüyen ve futbol maçı izlediği sırada milli futbolcu Gökhan Gönül'ün kardeşi olduğunu öğrenen Can Gönül, ağabeyiyle ilk kez konuştu.Hürriyet'in haberine göre, konuyla ilgili Show TV'de yayınlanan bir programa katılan Gökhan Gönül, "Can bizim kardeşimiz. Ben de yeni öğrendim. 3 kardeştik, 4 olduk. Annem ve babam Can'a ulaşmayı bekliyor. Onlar böyle durumlara alışkın insanlar değiller. Can'ın çok fazla özel hayatını paylaşmasından yana değilim. Herkesin her şeyi bilmesine gerek yok. Can'ın beni bulma sürecine benzer şekilde ben de annemi buldum, daha sonra babamla barıştırdım" dedi.Can Gönül, Gökhan Gönül'ün programa bağlanmasının ardından gözyaşlarına hakim olamadı ve "27 seneyi bana nasıl verecekler. İstediğim anne ve baba" ifadelerini kullandı.Ahmet Gönül'ün babasının kendisinin ilkokul arkadaşı olduğunu belirten tanık ise, Can'ın yurda verilme süreciyle ilgili, "Anne ve babanın ayrılma aşamasında doğum oluyor. Annesi daha sonra yurda bırakıyor. Babaları Bursa'ya göç ettiler. Babasının sıkıntıları vardı, maddi durumu da bozuktu. Sorduğumda çocuğun yurtta olduğunu söylemişti" ifadelerini kullandı.
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Gökhan Gönül'den kardeşi Can Gönül'le ilgili açıklama: 3 kardeştik, 4 olduk

17:34 23.08.2021 (güncellendi: 17:39 23.08.2021)
© İHAGökhan Gönül'ün kardeşi olduğunu öğrendiğini iddia eden Can Gönül
Gökhan Gönül'ün kardeşi olduğunu öğrendiğini iddia eden Can Gönül - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2021
© İHA
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Nüfus kayıt örneğini aldığı sırada milli futbolcu Gökhan Gönül'ün kardeşi olduğunu öğrenen Can Gönül'e, ağabeyden yanıt geldi. Gökhan Gönül, "Can bizim kardeşimiz. Ben de yeni öğrendim. 3 kardeştik, 4 olduk. Annem ve babam Can'a ulaşmayı bekliyor" dedi.
İzmit'te yetiştirme yurdunda kimsesiz büyüyen ve futbol maçı izlediği sırada milli futbolcu Gökhan Gönül'ün kardeşi olduğunu öğrenen Can Gönül, ağabeyiyle ilk kez konuştu.
Hürriyet'in haberine göre, konuyla ilgili Show TV'de yayınlanan bir programa katılan Gökhan Gönül, "Can bizim kardeşimiz. Ben de yeni öğrendim. 3 kardeştik, 4 olduk. Annem ve babam Can'a ulaşmayı bekliyor. Onlar böyle durumlara alışkın insanlar değiller. Can'ın çok fazla özel hayatını paylaşmasından yana değilim. Herkesin her şeyi bilmesine gerek yok. Can'ın beni bulma sürecine benzer şekilde ben de annemi buldum, daha sonra babamla barıştırdım" dedi.
Can Gönül, Gökhan Gönül'ün programa bağlanmasının ardından gözyaşlarına hakim olamadı ve "27 seneyi bana nasıl verecekler. İstediğim anne ve baba" ifadelerini kullandı.
Ahmet Gönül'ün babasının kendisinin ilkokul arkadaşı olduğunu belirten tanık ise, Can'ın yurda verilme süreciyle ilgili, "Anne ve babanın ayrılma aşamasında doğum oluyor. Annesi daha sonra yurda bırakıyor. Babaları Bursa'ya göç ettiler. Babasının sıkıntıları vardı, maddi durumu da bozuktu. Sorduğumda çocuğun yurtta olduğunu söylemişti" ifadelerini kullandı.
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