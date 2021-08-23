https://tr.sputniknews.com/20210823/guney-kibris-tatar-ile-bakanlarin-kibris-cumhuriyeti-pasaportlarini-iptal-etti-iddiasi-1048255067.html

'Güney Kıbrıs, Tatar ile bakanların Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportlarını iptal etti' iddiası

'Güney Kıbrıs, Tatar ile bakanların Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportlarını iptal etti' iddiası

Uluslararası toplum tarafından Kıbrıs Cumhuriyeti olarak tanınan ve AB üyesi olan Güney Kıbrıs'ta Bakanlar Kurulu'nun 'Kuzey Kıbrıs hükümeti üyeleriyle Maraş... 23.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-23T15:38+0300

2021-08-23T15:38+0300

2021-08-23T15:39+0300

dünya

recep tayyip erdoğan

türkiye

ab

güney kıbrıs

iptal

kuzey kıbrıs

pasaport

yaptırım

maraş

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ayki Kuzey Kıbrıs ziyaretinde Kapalı Maraş'ın statüsünde değişiklik açıklaması yapmasının ardından Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis'in Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da dahil olduğu isimlere yönelik yaptırım tehdidinin hayata geçirildiği belirtildi.Uluslararası toplum tarafından Kıbrıs Cumhuriyeti olarak tanınan ve AB üyesi olan Güney Kıbrıs'ta Bakanlar Kurulu'nun 'Kuzey Kıbrıs hükümeti üyeleriyle Maraş kararlarında etkin olan isimlere yönelik Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportlarının iptali ve yenilenmemesi' kararı aldığı kaydedildi.Kuzey Kıbrıs'ın Yeni Düzen gazetesinin haberine göre, Kuzey Kıbrıs hükümetini 'sahte hükümet' diye niteleyen Güney Kıbrıs Bakanlar Kurulu'ndan 'sahte hükümet üyeleri ve Maraş kararında imzası olanların Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu alamayacağı' kararı çıktı. Haberde "Kıbrıslı Türk lider Ersin Tatar’ın da bu liste içinde olduğu öğrenildi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Bakanlar Kurulu'nda görev yapan Erhan Arıklı ve Dursun Oğuz dışındaki tüm isimlerin Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği ve pasaportuna da sahip oldukları biliniyor" denildi.Ankara'nın desteğiyle 47 yıldır kapalı durumdaki Maraş'ı 'KKTC toprağı' diye tanımlayarak açmaya başlayan Tatar, 22 Ağustos'taki açıklamasında, 'Kapalı Maraş açılımının ilk aşamasını 2020'nin başında gündeme getirirken insan haklarına ve uluslararası hukuka uygun şekilde ilk adımda kamuya ait bazı bölgeler ve sahil şeridinin açıldığını' söyleyerek şöyle devam etmişti:"Geçtiğimiz temmuz ayında Kapalı Maraş açılımının ikinci aşaması da yine insan haklarına ve uluslararası hukuka uygun şekilde uygulamaya konulmuş, yüzde 3.5'lik bölge askeri bölge statüsünden çıkarılmış ve mal sahiplerinin Taşınmaz Mal Komisyonu üzerinden müracaatlarını yapmalarına olanak sağlanmıştır."

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recep tayyip erdoğan, türkiye, ab, güney kıbrıs, iptal, kuzey kıbrıs, pasaport, yaptırım, maraş, kapalı maraş