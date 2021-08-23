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Habertürk TV sunucusu Ersoy: Bir Taliban üyesi bana 'İnönü Üniversitesi’nden kabul aldım' dedi
Habertürk TV sunucusu Ersoy: Bir Taliban üyesi bana 'İnönü Üniversitesi’nden kabul aldım' dedi
Habertürk programcısı Mehmet Akif Ersoy, Kabil'deyken silahlı bir Taliban mensubunun yanına geldiğini belirterek, "Bana kimliğini gösterdi. Sonra bir yazı... 23.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-23T17:20+0300
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Habertürk televizyonu sunucusu Mehmet Akif Ersoy, Afganistan’daki gelişmeleri takip etmek için Kabil’de bulunduğu sırada, bir Taliban mensubuyla yaşadığı sohbeti anlattı.Ersoy, olaya ilişkin şunları söyledi:Sunucu Hülya Hökenek'in "Taliban üyesi biri üniversiteden kabul almış değil, değil mi? Yani Orada normal yaşayan biri, herhangi biri?" sorusu üzerine Ersoy, "Hayır, hayır. Burada bayağı silahlı bir Taliban mensubu" dedi.
türkiye
afganistan
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afganistan, taliban, malatya, mehmet akif ersoy, can gönül

Habertürk TV sunucusu Ersoy: Bir Taliban üyesi bana 'İnönü Üniversitesi’nden kabul aldım' dedi

17:20 23.08.2021 (güncellendi: 17:33 23.08.2021)
Habertürk televizyonu sunucusu Mehmet Akif Ersoy
Habertürk televizyonu sunucusu Mehmet Akif Ersoy - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2021
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Habertürk programcısı Mehmet Akif Ersoy, Kabil'deyken silahlı bir Taliban mensubunun yanına geldiğini belirterek, "Bana kimliğini gösterdi. Sonra bir yazı gösterdi. Malatya’da İnönü Üniversitesi’nden kabul almış. Türkiye’ye gitmek istediğini söyledi. ‘Ben Türkiye’de üniversiteden kabul aldım. Türkiye’de okuyacağım’ dedi" ifadelerini kullandı.
Habertürk televizyonu sunucusu Mehmet Akif Ersoy, Afganistan’daki gelişmeleri takip etmek için Kabil’de bulunduğu sırada, bir Taliban mensubuyla yaşadığı sohbeti anlattı.
Ersoy, olaya ilişkin şunları söyledi:
“Bir Taliban mensubu yanımıza geldi. Türkçe biliyordu. Konuştu. Kendisini göstermemizi istemedi. Yayın bittikten sonra bana kimliğini gösterdi. Sonra bir yazı gösterdi. Malatya’da İnönü Üniversitesi’nden kabul almış. Türkiye’ye gitmek istediğini söyledi. ‘Ben Türkiye’de üniversiteden kabul aldım. Türkiye’de okuyacağım’ dedi. Ben de baktım evrakına. Dedim ki ‘ben gazeteciyim, böyle bir kontağım yok.’ Bunu niye anlattım. Yani böyle bir durumla da karşlaştım."
Sunucu Hülya Hökenek'in "Taliban üyesi biri üniversiteden kabul almış değil, değil mi? Yani Orada normal yaşayan biri, herhangi biri?" sorusu üzerine Ersoy, "Hayır, hayır. Burada bayağı silahlı bir Taliban mensubu" dedi.
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