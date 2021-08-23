https://tr.sputniknews.com/20210823/haberturk-tv-sunucusu-ersoy-bir-taliban-uyesi-bana-inonu-universitesinden-kabul-aldim-dedi--1048259756.html

Habertürk TV sunucusu Ersoy: Bir Taliban üyesi bana 'İnönü Üniversitesi’nden kabul aldım' dedi

Habertürk TV sunucusu Ersoy: Bir Taliban üyesi bana 'İnönü Üniversitesi’nden kabul aldım' dedi

Habertürk programcısı Mehmet Akif Ersoy, Kabil'deyken silahlı bir Taliban mensubunun yanına geldiğini belirterek, "Bana kimliğini gösterdi. Sonra bir yazı... 23.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-23T17:20+0300

2021-08-23T17:20+0300

2021-08-23T17:33+0300

türkiye

afganistan

taliban

malatya

mehmet akif ersoy

can gönül

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Habertürk televizyonu sunucusu Mehmet Akif Ersoy, Afganistan’daki gelişmeleri takip etmek için Kabil’de bulunduğu sırada, bir Taliban mensubuyla yaşadığı sohbeti anlattı.Ersoy, olaya ilişkin şunları söyledi:Sunucu Hülya Hökenek'in "Taliban üyesi biri üniversiteden kabul almış değil, değil mi? Yani Orada normal yaşayan biri, herhangi biri?" sorusu üzerine Ersoy, "Hayır, hayır. Burada bayağı silahlı bir Taliban mensubu" dedi.

türkiye

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afganistan, taliban, malatya, mehmet akif ersoy, can gönül