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Hacıhıdır Barajı'nda su seviyesi düştü
Hacıhıdır Barajı'nda su seviyesi düştü
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 1989 yılında sulama amaçlı yapılan Hacıhıdır Barajı'nda su seviyesi düştü. 23.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-23T18:53+0300
2021-08-23T18:53+0300
türkiye
şanlıurfa
baraj
urfa
kıtlık
yağış
siverek
kuraklık
hacıhıdır
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Siverek ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta, Şehir Çayı üzerinde sulama için kullanılan Hacıhıdır Barajı’nın su seviyesi, mevsimsel yağışların olmaması ve kuraklık nedeniyle ilk kez düştü. Baraj, kuruma noktasına geldi.2 bin hektarlık alana sulama hizmeti veren barajda su seviyesinin düşmesi, bölge çiftçilerinde endişeye neden oldu.Barajın su seviyesinin ilk kez bu kadar düştüğünü belirten Mehmet Kırklar, “Yıllardır burada yaşıyoruz, baraj gölünde su seviyesinin bu kadar çekildiğini ilk kez gördüm. Son iki yıldır yağmur az yağıyor ve kuraklık var. Büyük ölçüde sulamada yapıyorduk. Kuraklık nedeniyle baraj gölü kuruma noktasına geldi” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20210818/tuz-golundeki-kuraklik-uydu-goruntulerinde-1048125559.html
türkiye
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siverek
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şanlıurfa, baraj, urfa, kıtlık, yağış, siverek, kuraklık, hacıhıdır

Hacıhıdır Barajı'nda su seviyesi düştü

18:53 23.08.2021
© DHAHacıhıdır Barajı’nda su seviyesi düştü
Hacıhıdır Barajı’nda su seviyesi düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2021
© DHA
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 1989 yılında sulama amaçlı yapılan Hacıhıdır Barajı'nda su seviyesi düştü.
Siverek ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta, Şehir Çayı üzerinde sulama için kullanılan Hacıhıdır Barajı’nın su seviyesi, mevsimsel yağışların olmaması ve kuraklık nedeniyle ilk kez düştü. Baraj, kuruma noktasına geldi.
2 bin hektarlık alana sulama hizmeti veren barajda su seviyesinin düşmesi, bölge çiftçilerinde endişeye neden oldu.
Barajın su seviyesinin ilk kez bu kadar düştüğünü belirten Mehmet Kırklar, “Yıllardır burada yaşıyoruz, baraj gölünde su seviyesinin bu kadar çekildiğini ilk kez gördüm. Son iki yıldır yağmur az yağıyor ve kuraklık var. Büyük ölçüde sulamada yapıyorduk. Kuraklık nedeniyle baraj gölü kuruma noktasına geldi” dedi.
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