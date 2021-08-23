https://tr.sputniknews.com/20210823/hacihidir-barajinda-su-seviyesi-dustu-1048261958.html

Hacıhıdır Barajı'nda su seviyesi düştü

Hacıhıdır Barajı'nda su seviyesi düştü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 1989 yılında sulama amaçlı yapılan Hacıhıdır Barajı'nda su seviyesi düştü. 23.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-23T18:53+0300

2021-08-23T18:53+0300

2021-08-23T18:53+0300

türkiye

şanlıurfa

baraj

urfa

kıtlık

yağış

siverek

kuraklık

hacıhıdır

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Siverek ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta, Şehir Çayı üzerinde sulama için kullanılan Hacıhıdır Barajı’nın su seviyesi, mevsimsel yağışların olmaması ve kuraklık nedeniyle ilk kez düştü. Baraj, kuruma noktasına geldi.2 bin hektarlık alana sulama hizmeti veren barajda su seviyesinin düşmesi, bölge çiftçilerinde endişeye neden oldu.Barajın su seviyesinin ilk kez bu kadar düştüğünü belirten Mehmet Kırklar, “Yıllardır burada yaşıyoruz, baraj gölünde su seviyesinin bu kadar çekildiğini ilk kez gördüm. Son iki yıldır yağmur az yağıyor ve kuraklık var. Büyük ölçüde sulamada yapıyorduk. Kuraklık nedeniyle baraj gölü kuruma noktasına geldi” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20210818/tuz-golundeki-kuraklik-uydu-goruntulerinde-1048125559.html

türkiye

şanlıurfa

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siverek

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şanlıurfa, baraj, urfa, kıtlık, yağış, siverek, kuraklık, hacıhıdır