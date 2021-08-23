https://tr.sputniknews.com/20210823/haiti-aciklarindaki-depremde-olenlerin-sayisi-2-bin-207ye-yukseldi-1048238712.html

Haiti açıklarındaki depremde ölenlerin sayısı 2 bin 207'ye yükseldi

Haiti açıklarındaki depremde ölenlerin sayısı 2 bin 207'ye yükseldi

Haiti açıklarında 14 Ağustos'ta meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 2 bin 207'ye yükseldi. 23.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-23T01:34+0300

2021-08-23T01:34+0300

2021-08-23T01:34+0300

dünya

haiti

can kaybı

deprem

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Haiti Sivil Savunma Ajansı, depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 207'ye çıktığını, yaralı sayısının ise 12 bin 268 olduğunu açıkladı.100 binin üzerinde evin yıkıldığı veya hasar aldığı depremde, 344'den fazla kişinin kayıp olduğu bildirildi.Enkaz altında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.Büyük yıkım ve sarsıntıya maruz kalan ülkenin yönetimi, uluslararası yardım çağrısında bulunmuştu.ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 7,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Saint-Jean-du-Sud'un 12 kilometre kuzeydoğusu olduğunu duyurmuştu.Haiti Başbakanı Ariel Henry, ülkede bir aylık olağanüstü hal ilan edildiğini belirtmişti.

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haiti, can kaybı, deprem