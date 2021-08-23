https://tr.sputniknews.com/20210823/hasan-can-kaya-acun-ilicalinin-evini-aldi-1048256081.html

Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın evini aldı

Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın evini aldı

Televizyoncu Acun Ilıcalı’nın Ulus'ta satışa çıkardığı villasını Konuşanlar ile yıldızı parlayan ve Exxen'de programına devam eden Hasan Can Kaya annesi için... 23.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-23T15:51+0300

2021-08-23T15:51+0300

2021-08-23T15:51+0300

acun ilıcalı

ulus

villa

exxen

konuşanlar

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TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, Ulus'ta satışa çıkardığı tripleks villayı kendi platformu Exxen'de Konuşanlar programını sunan Hasan Can Kaya'ya sattı.Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, Hasan Can Kaya, anlaşmalardan kazandığı parayla annesine ev almak istedi.Annesine ev almak için görüşmeler yaptığı Ilıcalı'nın kulağına gidince Ilıcalı, satışta olan evini Kaya’ya teklif etti.Annesiyle evi gezen ve çok beğenen Kaya, böylece aylardır satışta olan evin yeni sahibi oldu.Öte yandan Kaya, Konuşanlar yeni sezonunun 26 Ağustos'ta seyirciyle buluşacağını duyurdu.

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acun ilıcalı, ulus, villa, exxen, konuşanlar