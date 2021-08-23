https://tr.sputniknews.com/20210823/iki-aracin-birden-carptigi-kisi-oldu-1048241964.html

İki aracın birden çarptığı kişi öldü

İki aracın birden çarptığı kişi öldü

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde kaza yapan 2 aracın çarptığı kişi öldü. 23.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-23T07:32+0300

2021-08-23T07:32+0300

2021-08-23T07:31+0300

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Bursa'da S.Ç. idaresindeki hafif ticari araç ile sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi Şehit Mesut Beyazıt Caddesi ile Emirsultan Caddesi'nin kesiştiği yerde çarpıştı. Kazanın şiddetiyle savrulan araçlar iş yerinin önünde oturan 71 yaşındaki Muhlis Yalçıner'e çarptı.Otomobilin sürücüsü kazadan sonra olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Yalçıner, buradaki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatılırken aracın kiralık olduğu öğrenildi.

https://tr.sputniknews.com/20210812/surat-teknesiyle-carptigi-elvan-firat-tasdogenin-olumune-neden-olan-muteahhit-tutuklandi-1047974269.html

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araba kazası, araba, ölüm, kaza