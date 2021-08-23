İl Sağlık Müdürü Kalkan: Tekirdağ'da koronavirüsten ölenlerin yüzde 88'i aşı olmayanlar

Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs risk haritasında Kovid-19 vaka sayısının 100 bin kişide 84.82 olarak açıklandığı Tekirdağ'da, en az bir doz aşı olanların oranı, 18 yaş ve üstü nüfusun yüzde 81.5'ine ulaştı. Tekirdağ, aşılama oranının en yüksek olduğu 8. il oldu.Koronavirüsten ölenlerin yüzde 88’inin hiç aşılanmamış olanlardan oluştuğunu belirten İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, "Yoğun bakımda yatan hastalarımızın yüzde 73'ünü hiç aşılanmamış bir grup oluşturuyor. Maalesef vefatlarımızda da istatistiklerimizde yüzde 88 oranında hiç aşılanmamış gruptan ölümler görüyoruz" dedi. Aşı ikna timlerinin de her gün yüzlerce kişiyi arayarak ikna ettiklerini belirten Kalkan, şunları söyledi:
Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, yoğun bakım ünitesinde yatan Kovid-19 hastalarının yüzde 73'ünü hiç aşı olmayan kişilerin oluşturduğunu belirterek, "Maalesef vefatlarımızda da istatistiklerimizde yüzde 88 oranında hiç aşılanmamış gruptan ölümler görüyoruz" dedi.
Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs risk haritasında Kovid-19 vaka sayısının 100 bin kişide 84.82 olarak açıklandığı Tekirdağ'da, en az bir doz aşı olanların oranı, 18 yaş ve üstü nüfusun yüzde 81.5'ine ulaştı. Tekirdağ, aşılama oranının en yüksek olduğu 8. il oldu.
Koronavirüsten ölenlerin yüzde 88’inin hiç aşılanmamış olanlardan oluştuğunu belirten İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, "Yoğun bakımda yatan hastalarımızın yüzde 73'ünü hiç aşılanmamış bir grup oluşturuyor. Maalesef vefatlarımızda da istatistiklerimizde yüzde 88 oranında hiç aşılanmamış gruptan ölümler görüyoruz" dedi.
Aşı ikna timlerinin de her gün yüzlerce kişiyi arayarak ikna ettiklerini belirten Kalkan, şunları söyledi:
"Tekirdağ'da ilimizin yüzde 81'ini aşılamış durumdayız. Bu aşılamadaki yüksekliğe paralel olarak bir ters orantı gözlemliyoruz. Yani vaka sayılarımız düşüyor, yoğun bakım ve servis hasta yatanlarımız da düşüyor. Aşılama ile yoğun bakım ve servis yatışları arasında gerçekten bir ters orantı var. İlimizde Türkiye'deki yükselişe de paralel göreceli az sayıda bir vaka artışı olsa da bunun aşılanmış nüfus üzerinden hastane servis yatışı ve yoğun bakım yatışı olarak karşımıza çıkmadığını görüyoruz.
Bu bizi mutlu ediyor ve bütün vatandaşlarımızı tekrar aşı gibi basit bir tedbirle korunabilecek, yoğun bakıma yatılmayacak, servislerde kalınmayacak, sevdikleriyle beraber hoş bir vakit geçirme lüksünden kendilerini neden mahrum ederler biz bunu anlayamıyoruz. Aşılamaya davet ediyoruz. Aşı çalışanlarımızla, sağlık çalışanlarımızla her noktada stantlar kuruyoruz ve aşılama yapıyoruz."