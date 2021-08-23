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İletişim Başkanı Altun'dan Wallace'ın makalesiyle ilgili açıklama
İletişim Başkanı Altun'dan Wallace'ın makalesiyle ilgili açıklama
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın makalesinde Türkiye ile ilgili bir ifadenin kullanılmadığını açıkladı. 23.08.2021, Sputnik Türkiye
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İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, The Mail on Sunday gazetesinde yayımlanan makalesinde, Afganistan'da kendileri için çalışan bazı Afganlara vize vermek için işlemleri yapılana kadar bazı bölge ülkelerinde bekleyecekleri merkezler kurmayı planladıklarını açıklamıştı.İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda Wallace'ın makalesinde Türkiye ile ilgili bir ifadenin yer almadığını söyledi. Altun, paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:
https://tr.sputniknews.com/20210822/disisleri-ingiliz-basinindaki-afgan-multecilere-merkez-kurulmasi-haberleri-dogru-degildir-1048236838.html
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ingiltere, türkiye, fahrettin altun, ben wallace, twitter

İletişim Başkanı Altun'dan Wallace'ın makalesiyle ilgili açıklama

11:07 23.08.2021
© AAFahrettin Altun
Fahrettin Altun - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2021
© AA
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın makalesinde Türkiye ile ilgili bir ifadenin kullanılmadığını açıkladı.
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, The Mail on Sunday gazetesinde yayımlanan makalesinde, Afganistan'da kendileri için çalışan bazı Afganlara vize vermek için işlemleri yapılana kadar bazı bölge ülkelerinde bekleyecekleri merkezler kurmayı planladıklarını açıklamıştı.
Dışişleri Bakanlığı binası Türkiye - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2021
TÜRKİYE
Dışişleri: İngiliz basınındaki Afgan mültecilere merkez kurulması haberleri doğru değildir
Dün, 23:03
İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda Wallace'ın makalesinde Türkiye ile ilgili bir ifadenin yer almadığını söyledi.
Altun, paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:
Dün gece bir kez daha hepimizi şaşkına çeviren bir olay yaşadık. Sayın Cumhurbaşkanımızın “yalan terörü” dediği dezenformasyonun ne denli yıkıcı ve yanıltıcı olabileceğini bir kere daha gördük. Ne oldu gelin hep birlikte bakalım
İngiltere Savunma Bakanı Wallace, Mail On Sunday için Afganistan ile ilgili bir makale kaleme aldı. Makalede “We will establish a series of processing hubs across the region outside Afghanistan for those Afghans we have an obligation to bring to this country” ifadesi geçiyordu.
Yani Wallace, makalesinde “İngiltere’ye getirmekle yükümlü olduğumuz Afganlar için Afganistan dışındaki bölgede bir dizi merkez kuracağız” diye bir cümle kuruyordu. Makalenin hiçbir yerinde “Türkiye” geçmiyor, ima dahi edilmiyordu.
Ne var ki İngiliz Bakanın makalesi Türkiye karşıtlığı ile maruf bazı yabancı medya kuruluşları tarafından çarpıtıldı. Ve bu makale, “İngiltere, Pakistan ve Türkiye’de mülteci merkezleri kuracak” şeklinde sunuldu. Dediğimiz gibi, Bakan hiçbir şekilde Türkiye dememişti oysa!
Kasıtlı bir şekilde yapılan bu çarpıtmaya çok geçmeden Türkiye’deki muhalefet sahip çıktı. Makalenin tek bir kelimesini dahi okumadan bu yalana dört elle sarılıp hükümetimize saldırmaya başladılar. Olayın aslına hiç bakmadan canla başla bu iftirayı yaymak için uğraştılar.
Dışişleri Bakanlığımız, hızla aşağıdaki açıklamayı yaptı ve söylenenlerin gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu. Fakat ne yazık ki muhalefet yalan ve iftirada ısrar etmekten vazgeçmedi. Bir kere de biz ifade edelim, böyle bir talep yok, talep gelse dahi bunu asla kabul etmeyiz.
Yalan kötüdür, yalan tehlikelidir. Yalandan medet umanlara diyoruz ki, yalanla abad olunmaz, ancak rezil olunur. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Biz her şartta gerçeği, doğruyu, hakkı ve hakikati söyleyeceğiz.
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