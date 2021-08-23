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İngiltere'de aşı karşıtları, bir kez daha medya kuruluşlarını hedef aldı
İngiltere'de aşı karşıtları, bir kez daha medya kuruluşlarını hedef aldı
İngiltere'nin başkenti Londra'da, Kovid-19 aşı karşıtı protestocular, bir kez daha medya kuruluşlarını hedef aldı. 23.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-23T20:47+0300
2021-08-23T20:47+0300
dünya
ingiltere
saldırı
bbc
protesto
aşı
kovid-19
aşı karşıtlığı
inkarcı
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İngiltere’de Kovid-19 aşı karşıtları, BBC’nin ardından yeniden medya kuruluşlarını hedef aldı.Londra'da bir araya gelen yüzlerce kişi, Kovid-19 aşısını protesto etmek amacıyla ITV News, Kanal 4 ve Kanal 5 News gibi kuruluşların haber programlarından sorumlu olan ITN Prodüksiyon'un binasını bastı.Öğle saatlerinde başlayan protesto nedeniyle olay yerine 20'den fazla polis ekibinin gönderildiği belirtildi. Londra Metropolitan Polisi yaptığı açıklamada, protestocuların binaya yasa dışı bir şekilde girdiğini ve olaya müdahale edildiğini aktardı. Polis ayrıca, ITN binasındaki güvenlik görevlilerinin kalabalığı binadan uzaklaştırmak için polis ekiplerine yardım ettiğini aktardı.İngiliz basınında yer alan haberlerde ise, gösterilerin "aşı pasaportlarına" ve "çocukların aşılanmasına" karşı düzenlendiği ifade edildi. Protesto sırasında herhangi bir gözaltı olup olmadığına yönelik bir açıklama yapılmadı.Medya hedef alınıyorLondra'da aşı karşıtı protestocular, yaklaşık 2 hafta önce ise BBC'ye ait bir binayı basmıştı. Londra'nın batısında bulunan White City'deki BBC binasında aşı pasaportları ve çocukların aşılanması protesto edilmiş, göstericiler ile polis arasında arbede yaşanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210809/ingilterede-asi-karsitlari-bbc-binasini-basmaya-calisti-1045204419.html
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ingiltere, saldırı, bbc, protesto, aşı, kovid-19, aşı karşıtlığı, inkarcı

İngiltere'de aşı karşıtları, bir kez daha medya kuruluşlarını hedef aldı

20:47 23.08.2021
© AP Photo / Frank Augsteinİngiltere, protesto
İngiltere, protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2021
© AP Photo / Frank Augstein
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İngiltere'nin başkenti Londra'da, Kovid-19 aşı karşıtı protestocular, bir kez daha medya kuruluşlarını hedef aldı.
İngiltere’de Kovid-19 aşı karşıtları, BBC’nin ardından yeniden medya kuruluşlarını hedef aldı.
Londra'da bir araya gelen yüzlerce kişi, Kovid-19 aşısını protesto etmek amacıyla ITV News, Kanal 4 ve Kanal 5 News gibi kuruluşların haber programlarından sorumlu olan ITN Prodüksiyon'un binasını bastı.
Öğle saatlerinde başlayan protesto nedeniyle olay yerine 20'den fazla polis ekibinin gönderildiği belirtildi. Londra Metropolitan Polisi yaptığı açıklamada, protestocuların binaya yasa dışı bir şekilde girdiğini ve olaya müdahale edildiğini aktardı. Polis ayrıca, ITN binasındaki güvenlik görevlilerinin kalabalığı binadan uzaklaştırmak için polis ekiplerine yardım ettiğini aktardı.
İngiliz basınında yer alan haberlerde ise, gösterilerin "aşı pasaportlarına" ve "çocukların aşılanmasına" karşı düzenlendiği ifade edildi. Protesto sırasında herhangi bir gözaltı olup olmadığına yönelik bir açıklama yapılmadı.

Medya hedef alınıyor

Londra'da aşı karşıtı protestocular, yaklaşık 2 hafta önce ise BBC'ye ait bir binayı basmıştı. Londra'nın batısında bulunan White City'deki BBC binasında aşı pasaportları ve çocukların aşılanması protesto edilmiş, göstericiler ile polis arasında arbede yaşanmıştı.
BBC protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2021
DÜNYA
İngiltere’de aşı karşıtları BBC binasını basmaya çalıştı
9 Ağustos, 22:46
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