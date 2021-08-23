https://tr.sputniknews.com/20210823/iran-henuz-taliban-hukumetini-tanima-asamasinda-degiliz-1048257347.html

İran: Henüz Taliban hükümetini tanıma aşamasında değiliz

İran: Henüz Taliban hükümetini tanıma aşamasında değiliz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, ülkesinin Afganistan'daki son gelişmeleri dikkatle izlediğini ve tüm taraflarla temas halinde olduğunu ancak... 23.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-23T16:19+0300

2021-08-23T16:19+0300

2021-08-23T16:19+0300

taliban kontrolünde afganistan

iran

afganistan

taliban

tanıma

said hatibzade

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İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, düzenlenen haftalık basın toplantısında Tahran'ın komşu Afganistan'daki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti.Hatibzade, Afganistanlılar arasındaki barış görüşmelerine katkı sağlamaya hazır olduklarını vurgulayarak, "Tüm tarafları Afganistan'da şiddetten kaçınmaya, istikrar ve barışa doğru ilerlemeye ve Afganistan'ın demografik ve etnik yapısını yansıtan şeffaf ve hesap verebilir bir hükümet kurmak için bu fırsatı değerlendirmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.İran'ın Afganistan'da hakimiyeti ele geçiren Taliban'ı tanıyıp tanımayacağına dair soruya ise Hatibzade, şöyle cevap verdi:

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iran, afganistan, taliban, tanıma, said hatibzade