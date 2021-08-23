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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210823/iran-henuz-taliban-hukumetini-tanima-asamasinda-degiliz-1048257347.html
İran: Henüz Taliban hükümetini tanıma aşamasında değiliz
İran: Henüz Taliban hükümetini tanıma aşamasında değiliz
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, ülkesinin Afganistan'daki son gelişmeleri dikkatle izlediğini ve tüm taraflarla temas halinde olduğunu ancak... 23.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-23T16:19+0300
2021-08-23T16:19+0300
taliban kontrolünde afganistan
iran
afganistan
taliban
tanıma
said hatibzade
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İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, düzenlenen haftalık basın toplantısında Tahran'ın komşu Afganistan'daki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti.Hatibzade, Afganistanlılar arasındaki barış görüşmelerine katkı sağlamaya hazır olduklarını vurgulayarak, "Tüm tarafları Afganistan'da şiddetten kaçınmaya, istikrar ve barışa doğru ilerlemeye ve Afganistan'ın demografik ve etnik yapısını yansıtan şeffaf ve hesap verebilir bir hükümet kurmak için bu fırsatı değerlendirmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.İran'ın Afganistan'da hakimiyeti ele geçiren Taliban'ı tanıyıp tanımayacağına dair soruya ise Hatibzade, şöyle cevap verdi:
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iran, afganistan, taliban, tanıma, said hatibzade

İran: Henüz Taliban hükümetini tanıma aşamasında değiliz

16:19 23.08.2021
© REUTERS / Lisi Niesnerİran - bayrak - İran bayrağı
İran - bayrak - İran bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2021
© REUTERS / Lisi Niesner
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, ülkesinin Afganistan'daki son gelişmeleri dikkatle izlediğini ve tüm taraflarla temas halinde olduğunu ancak şu aşamada Taliban'ı resmen tanımayacaklarını söyledi.
İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, düzenlenen haftalık basın toplantısında Tahran'ın komşu Afganistan'daki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti.
Hatibzade, Afganistanlılar arasındaki barış görüşmelerine katkı sağlamaya hazır olduklarını vurgulayarak, "Tüm tarafları Afganistan'da şiddetten kaçınmaya, istikrar ve barışa doğru ilerlemeye ve Afganistan'ın demografik ve etnik yapısını yansıtan şeffaf ve hesap verebilir bir hükümet kurmak için bu fırsatı değerlendirmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.
İran'ın Afganistan'da hakimiyeti ele geçiren Taliban'ı tanıyıp tanımayacağına dair soruya ise Hatibzade, şöyle cevap verdi:
"Şu anda o aşamada değiliz. Afganistan'ın gelecekteki hükümetine karar vermek için henüz çok erken. Afgan halkının canını, malını ve namusunu korumak, çeşitli Afgan grupları arasında kapsamlı bir diyalog yürütmek ve bu ülkede kapsayıcı bir hükümetin kurulması şu anki önceliğimizdir."
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