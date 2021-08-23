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İsrail Sağlık Bakanlığı: BioNTech aşısının 3. dozu 4 kat daha fazla koruma sağlıyor
İsrail Sağlık Bakanlığı: BioNTech aşısının 3. dozu 4 kat daha fazla koruma sağlıyor
İsrail Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 3. doz BioNTech aşısı enfeksiyon riskini önemli ölçüde azaltıyor. 23.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-23T11:57+0300
2021-08-23T11:57+0300
2021-08-23T12:03+0300
koronavirüs
israil
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koronavirüs
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koronavirüsle mücadele
koronavirüs aşısı
koronavirüs tedbirleri
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İsrail Sağlık Bakanlığının araştırması, BioNTech-Pfizer'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının üçüncü dozunun 60 yaş ve üzeri kişilerde enfeksiyona ve hastalığı ağır geçirmeye karşı önemli ölçüde koruma sağladığını ortaya koydu.Sağlık Bakanlığı, BioNTech-Pfizer aşısının üçüncü dozunu olan 60 yaş ve üstü kişilere yönelik araştırmasının bazı sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, 60 yaş ve üstü kişilerde üçüncü dozun, vurulduktan 10 gün sonra enfeksiyona karşı ikinci doza oranla 4 kat daha fazla koruma sağladığı belirtildi.Buna ek olarak aynı yaş grubundaki kişilerin üçüncü dozu olduktan 10 gün sonra hastalığı ağır atlatma veya hastaneye yatma riskinin de azaldığı, aşının bu durumlara karşı da 5-6 kat daha fazla koruma sağladığı ifade edildi.İsrail, geçen ay sonunda 60 yaş üstü, 13 Ağustos'ta 50 yaş üstü, 20 Ağustos'ta da 40 yaş üstü kişilere üçüncü doz aşı yapılmasına karar vermişti.Bu yaş gruplarına ek olarak sağlık çalışanları, öğretmenler ve hamilelere de üçüncü doz yapılmasına başlanmıştı.Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip İsrail'de Başbakan Naftali Bennett dahil olmak üzere şu ana kadar 1 milyon 482 binden fazla kişiye BioNTech-Pfizer aşısının üçüncü dozu yapıldı.
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israil, pfizer, korona, koronavirüs, biontech , koronavirüsle mücadele, koronavirüs aşısı, koronavirüs tedbirleri
İsrail Sağlık Bakanlığı: BioNTech aşısının 3. dozu 4 kat daha fazla koruma sağlıyor
11:57 23.08.2021 (güncellendi: 12:03 23.08.2021)
İsrail Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 3. doz BioNTech aşısı enfeksiyon riskini önemli ölçüde azaltıyor.
İsrail Sağlık Bakanlığının araştırması, BioNTech-Pfizer'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının üçüncü dozunun 60 yaş ve üzeri kişilerde enfeksiyona ve hastalığı ağır geçirmeye karşı önemli ölçüde koruma sağladığını ortaya koydu.
Sağlık Bakanlığı, BioNTech-Pfizer aşısının üçüncü dozunu olan 60 yaş ve üstü kişilere yönelik araştırmasının bazı sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, 60 yaş ve üstü kişilerde üçüncü dozun, vurulduktan 10 gün sonra enfeksiyona karşı ikinci doza oranla 4 kat daha fazla koruma sağladığı belirtildi.
Buna ek olarak aynı yaş grubundaki kişilerin üçüncü dozu olduktan 10 gün sonra hastalığı ağır atlatma veya hastaneye yatma riskinin de azaldığı, aşının bu durumlara karşı da 5-6 kat daha fazla koruma sağladığı ifade edildi.
İsrail, geçen ay sonunda 60 yaş üstü, 13 Ağustos'ta 50 yaş üstü, 20 Ağustos'ta da 40 yaş üstü kişilere üçüncü doz aşı yapılmasına karar vermişti.
Bu yaş gruplarına ek olarak sağlık çalışanları
, öğretmenler ve hamilelere de üçüncü doz yapılmasına başlanmıştı.
Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip İsrail'de Başbakan Naftali Bennett dahil olmak üzere şu ana kadar 1 milyon 482 binden fazla kişiye BioNTech-Pfizer aşısının üçüncü dozu yapıldı.